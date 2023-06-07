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Россию обслуживает уже миллион курьеров

Каждый шестой россиянин уже имел опыт работы в доставке
Анна Устинова Марина Тюняева (Бочкарёва)
Рост зарплат косвенно говорит об увеличении спроса на курьеров / Евгений Разумный / Ведомости

В России стремительно растет количество курьеров, но спрос на них растет еще быстрее. В 2021 г. в сфере доставок работало 830 000 человек, в 2023 г. – уже более 1 млн человек. Такие данные приводит в исследовании Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) со ссылкой на статистику нескольких игроков рынка, в том числе «Авито», «Самокат» и «Зарплата.ру». По оценке авторов исследования, каждый шестой россиянин имел опыт работы курьером.

Во всех видах доставки, включая услуги по перевозке грузов и доставку в пункты выдачи заказов, количество курьеров превысило 1 млн человек, говорит главный аналитик РАЭК Мария Сайкина. На II квартал 2023 г. в сфере курьерской доставки занято около 1,2 млн человек, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Но точное количество курьеров назвать сложно, поскольку для многих россиян доставка – не основной вид деятельности, а подработка. Так, по данным РАЭК, 38% курьеров совмещают работу с учебой, 16% – с другой работой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных