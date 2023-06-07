Россию обслуживает уже миллион курьеров

Россию обслуживает уже миллион курьеровКаждый шестой россиянин уже имел опыт работы в доставке
В России стремительно растет количество курьеров, но спрос на них растет еще быстрее. В 2021 г. в сфере доставок работало 830 000 человек, в 2023 г. – уже более 1 млн человек. Такие данные приводит в исследовании Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) со ссылкой на статистику нескольких игроков рынка, в том числе «Авито», «Самокат» и «Зарплата.ру». По оценке авторов исследования, каждый шестой россиянин имел опыт работы курьером.
Во всех видах доставки, включая услуги по перевозке грузов и доставку в пункты выдачи заказов, количество курьеров превысило 1 млн человек, говорит главный аналитик РАЭК Мария Сайкина. На II квартал 2023 г. в сфере курьерской доставки занято около 1,2 млн человек, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Но точное количество курьеров назвать сложно, поскольку для многих россиян доставка – не основной вид деятельности, а подработка. Так, по данным РАЭК, 38% курьеров совмещают работу с учебой, 16% – с другой работой.