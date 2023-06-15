ГТЛК отсудила в Лондоне 220 млн евро за изъятые норвежским заказчиком паромы

С 31 мая 2023 г. ирландские GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC находятся в процессе ликвидации по решению ирландского суда, сообщала ГТЛК. Полномочия по управлению активами перешли ликвидаторам, которые займутся продажей имущества компаний для последующего расчета с кредиторами, в том числе с держателями еврооблигаций. На момент введения блокирующих санкций США, ЕС и Великобритании в 2022 г., что привело к фактической заморозке их бизнеса и счетов, на эти две европейские компании приходилось около 30% активов группы ГТЛК, сообщал лизингодатель.