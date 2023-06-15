ГТЛК отсудила в Лондоне 220 млн евро за изъятые норвежским заказчиком паромы

ГТЛК отсудила в Лондоне 220 млн евро за изъятые норвежским заказчиком паромыНо использовать эти средства российской компании из-за санкций будет непросто
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) взыскала с норвежской судоходной компании Havila Kystruten 220 млн евро в качестве компенсации за четыре круизных паромных судна, построенных на турецкой верфи Tersan. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.
«Мы ожидаем, что эти деньги поступят на счета зарубежных структур ГТЛК в ближайшие месяцы. Это показательный случай, когда даже зарубежные суды не поддерживают такого поведения бывших партнеров», – подчеркнул Дитрих. Источник «Ведомостей», близкий к ГТЛК, уточнил, что в сумму 220 млн евро входят стоимость головного судна, которое было передано заказчику до введения санкций против российской компании, и сумма финансирования, предоставленного дочерними структурами ГТЛК по трем серийным судам.
ГТЛК заказала для норвежцев строительство четырех паромов – Capella, Castor, Polaris, Pollux – на турецкой верфи Tersan Shipyard, расположенной под Стамбулом, еще в 2019 г. Длина каждого судна – 124 м, ширина – 22 м, осадка – 5,2 м, паром может принимать на борт более 600 пассажиров. Все четыре судна оснащены гибридными двигателями на сжиженном газе и аккумуляторных батареях. В перспективе на судах может быть использовано водородное топливо.
В строительство двух из них гонконгская GTLK Asia («дочка» ГТЛК) инвестировала 171 млн евро. Строительство еще двух судов финансировала другая компания группы – ирландская GTLK Europe DAC. Головное судно было передано заказчику в конце 2021 г., вся серия должна была быть построена к середине лета 2022 г. Первые два круизных парома обслуживают норвежскую водную линию Берген – Киркенес.
После начала СВО России на Украине ГТЛК вместе с дочерними структурами, базирующимися в Европе и Азии, подпала под санкции США, Великобритании и ЕС. В результате лизинговой компании пришлось провести организационные мероприятия по защите зарубежных активов. Например, воздушные суда ГТЛК были перерегистрированы из иностранных реестров в российский. А часть самолетов, которые были заказаны под иностранные авиакомпании, прекратили полеты, так как эти перевозчики не могут использовать имущество компаний, находящихся под санкциями.
С 31 мая 2023 г. ирландские GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC находятся в процессе ликвидации по решению ирландского суда, сообщала ГТЛК. Полномочия по управлению активами перешли ликвидаторам, которые займутся продажей имущества компаний для последующего расчета с кредиторами, в том числе с держателями еврооблигаций. На момент введения блокирующих санкций США, ЕС и Великобритании в 2022 г., что привело к фактической заморозке их бизнеса и счетов, на эти две европейские компании приходилось около 30% активов группы ГТЛК, сообщал лизингодатель.
В апреле 2022 г. правительство Норвегии потребовало у судоходной компании Havila Voyages в течение шести месяцев расторгнуть договоры лизинга с дочерними структурами ГТЛК и переоформить активы на новых владельцев, не связанных с российским лизингодателем. Страховка судов также была оформлена через GTLK Asia, эксплуатанта обязали заключить новые договоры.
«Наши суда не находятся под санкциями и не нарушают существующие правила. Однако некоторые партнеры компании уверены в обратном. Чтобы избежать недопонимания, нам придется избавиться от контракта со скомпрометированной финансовой компанией и сменить страховщика», – комментировал ситуацию гендиректор Havila Voyages Бент Мартини.
В мае 2023 г. норвежские СМИ рассказали, что из-за санкций Havila не может получить третье и четвертое суда серии – для этого нужны лицензии на финансирование проекта ЕС и США. Оба парома достроены и находятся в акватории турецкой верфи, так как расходы на строительство и издержки на хранение судов до сих пор не оплачены.
Дитрих утверждает, что скандинавские партнеры изначально отказывались компенсировать стоимость судов и лизинговые платежи. «Когда ГТЛК и дочерние компании были включены в санкционные списки, Havila заявила, что первый паром она не отдаст и платить за него не будет, а второй они просто забрали, пообещав туркам провести окончательный платеж. Верфь за свою работу денег так и не получила», – говорит он.
«Ведомости» направили запрос в Havila.
Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что стороны могут договориться о передаче предмета лизинга в собственность лизингополучателя, но только по взаимному согласию сторон договора и по решению суда, уполномоченного разрешать споры сторон договора.
«Если это не предусмотрено договором лизинга, лизингополучатель не имеет права в одностороннем порядке заявить о переходе права собственности на предмет лизинга даже при условии выплаты компенсации его стоимости лизингодателю. Последний признается законным собственником, а право собственности подтверждается уже хотя бы самим договором лизинга», – сказал юрист.
Но получить даже отсуженные в Лондоне средства ГТЛК будет затруднительно. Адвокат Forward Legal Евгений Зубков отметил, что изъять имущество у российского подсанкционного лица без выплаты компенсации нельзя. Но платежи в пользу лиц, в отношении которых введены ограничения (компании группы ГТЛК. – «Ведомости»), прямо запрещены санкционным законодательством. «Выход в такой ситуации – совершение платежа на заблокированный счет, с которого подсанкционное лицо после получения необходимых разрешений или отмены санкций сможет забрать деньги», – говорит юрист.