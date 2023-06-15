В Удмуртии построят первый в России завод по выпуску редкоземельных магнитов

В Удмуртии построят первый в России завод по выпуску редкоземельных магнитовПроект может обойтись в сумму свыше $300 млн
Правительство Удмуртии, топливный дивизион «Росатома» АО «ТВЭЛ» и входящий в него «Русатом Металлтех» подпишут 15 июня на полях ПМЭФ-2023 соглашение о создании крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов в городе Глазове. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ТВЭЛ и подтвердил глава Удмуртии Александр Бречалов. Предприятие станет первым в России производством подобного рода.
По словам представителя ТВЭЛ, на промышленные объемы выпуска продукции завод выйдет в 2028 г., они должны составить более 1000 т/год постоянных редкоземельных магнитов. Их будут выпускать по системе неодим-железо-бор на основе российской минерально-сырьевой базы с перспективой расширения производства до 3000 т/год после 2030 г.
В Глазове появится 200 новых рабочих мест, уточнил Бречалов. По его словам, под этот проект планируется создать промышленный парк площадью 20 га с перспективой увеличения до 60 га.
Представитель ТВЭЛ не раскрыл стоимость нового предприятия, но отметил, что оно «относится к категории крупных инвестиционных доходных проектов оценочной стоимостью несколько миллиардов рублей». Предпроектные работы будут осуществляться за счет собственных средств ТВЭЛ, для проектно-изыскательских работ будет привлечено заемное финансирование, а оборудование планируется приобрести с помощью кредитных средств Фонда развития промышленности по льготной ставке, уточнил он.
Основная цель создания производства – удовлетворить прежде всего растущий внутренний спрос, подчеркивает представитель ТВЭЛ. Расширение мощности завода за счет строительства второй очереди до 3000 т позволит отправлять продукцию и на экспорт, добавляет он. Экспортироваться, по словам собеседника, могут как сами магниты, так и продукция, в которой планируется их использование, – электромобили и ветропарки с оборудованием производства «Новавинд» («дочка» «Росатома»).
Бречалов обратил внимание на то, что спрос на постоянные магниты в мире сейчас растет благодаря переходу к чистой энергетике и электротранспорту – они являются важнейшим компонентом при изготовлении электродвигателей и генераторов ветроэнергетических установок (ВЭУ).
Серийным производством электротранспорта в России занимаются «Камаз», группа ГАЗ, московский автозавод «Москвич» и липецкий «Моторинвест». Первые две компании специализируются на производстве электробусов и легкого коммерческого транспорта. «Москвич» и «Моторинвест» выпускают легковые электрокары из китайских машинокомплектов под брендами «Москвич» и Evolute соответственно.
«Новавинд» объединяет ветроэнергетические активы «Росатома». Общий объем портфеля компании составляют ВЭУ на 1,7 ГВт установленной мощности. В Волгодонске (Ростовская обл.) расположен завод «Новавинд» по производству узлов и агрегатов ВЭУ. Построенными ветряками управляют подконтрольные «Новавинду» компании «ВетроОГК» (660 МВт) и «ВетроОГК-2» (введены две станции по 60 МВт каждая в Ставропольском крае, всего будет построено 1 ГВт до 2028 г.).
Представитель Российской ассоциации ветроиндустрии пояснил, что редкоземельные магниты применяются в ВЭУ новейшего типа при изготовлении генераторов без редуктора. Он добавил, что производство в России материалов и компонентов, которые используются при изготовлении продукции по новейшим технологиям, – это и есть технологическая независимость.
В промпарке, который планируют создать в Глазове под проект ТВЭЛ, в перспективе планируется разместить и другие совместные инвестпроекты компании и правительства Удмуртии, говорит Бречалов. В Глазове уже расположен один из главных активов ТВЭЛ – Чепецкий механический завод, на котором производится продукция для атомной отрасли.
По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, канадская компания Neo Performance Materials Inc. планирует построить схожий по мощности производства постоянных редкоземельных магнитов завод – с пиковой мощностью 5000 т/год – в городе Силламяэ в Эстонии. Плановые затраты на строительство оцениваются в 100 млн евро (около 9,1 млрд руб.). Скорее всего, отечественный завод будет технологически не сильно отличаться, но за счет проблем с доступом к западным технологиям может обойтись на 25–30% дороже, считает эксперт.
По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, объем инвестиций на первом этапе строительства завода по производству магнитов в Глазове составит «не менее $300 млн» (25,3 млрд руб.). Но финальные параметры можно будет определить, когда будет завершена отработка технологии получения сплавов-прекурсоров методом стрип-кастинга, а затем из них опытных образцов постоянных магнитов, отмечает эксперт.
По мнению Бурмистрова, если проект будет реализован с учетом планов организации выпуска электромобилей в России, спрос для первой очереди будет гарантирован. Но выход на выпуск 3000 т «вызывает вопросы с учетом ограниченного экспортного потенциала по электромобилям и сложностей с реализацией проектов в сфере ветроэнергетики из-за проблем с локализацией оборудования».
В подготовке статьи участвовали Александр Волобуев и Денис Ильюшенков