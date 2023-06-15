В Удмуртии построят первый в России завод по выпуску редкоземельных магнитов

Основная цель создания производства – удовлетворить прежде всего растущий внутренний спрос, подчеркивает представитель ТВЭЛ. Расширение мощности завода за счет строительства второй очереди до 3000 т позволит отправлять продукцию и на экспорт, добавляет он. Экспортироваться, по словам собеседника, могут как сами магниты, так и продукция, в которой планируется их использование, – электромобили и ветропарки с оборудованием производства «Новавинд» («дочка» «Росатома»).