В Москве может появиться верфь для судов на электротяге

В Москве может появиться верфь для судов на электротягеДля этого подойдет площадка в районе Южного речного вокзала
В столице могут построить новую верфь, заявил 20 июня мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по развитию речного судоходства с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы с производителями судов отработали инвестиционный проект, по которому приступаем к строительству верфи по производству трех видов судов. Москва будет оказывать содействие в предоставлении земельного участка, налоговые льготы для того, чтобы проект состоялся», – сказал мэр (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что для верфи нужны федеральная поддержка и долгосрочные заказы.
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