В Москве может появиться верфь для судов на электротяге

«Мы с производителями судов отработали инвестиционный проект, по которому приступаем к строительству верфи по производству трех видов судов. Москва будет оказывать содействие в предоставлении земельного участка, налоговые льготы для того, чтобы проект состоялся», – сказал мэр (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что для верфи нужны федеральная поддержка и долгосрочные заказы.