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В Москве может появиться верфь для судов на электротяге

Для этого подойдет площадка в районе Южного речного вокзала
Герман Костринский
Пресс-служба президента России

В столице могут построить новую верфь, заявил 20 июня мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по развитию речного судоходства с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы с производителями судов отработали инвестиционный проект, по которому приступаем к строительству верфи по производству трех видов судов. Москва будет оказывать содействие в предоставлении земельного участка, налоговые льготы для того, чтобы проект состоялся», – сказал мэр (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что для верфи нужны федеральная поддержка и долгосрочные заказы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных