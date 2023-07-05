Производители колбасы и сосисок предлагают вновь поставлять продукцию в школы

Этот же вопрос в мае этого года на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике поднимала руководитель Ассоциации «Объединение мясопереработчиков» (АСОМП) Екатерина Лучкина. Протокол по итогам заседания содержит рекомендацию Роспотребнадзору и Минсельхозу проработать данный вопрос. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей».