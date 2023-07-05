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Производители колбасы и сосисок предлагают вновь поставлять продукцию в школы

Закупки такой продукции были остановлены из-за новых санитарных правил
Алексей Полухин Егор Губернаторов
Специализированные вареные детские колбасы и сосиски присутствовали в списке рекомендованных продуктов для питания в образовательных учреждениях до 1 января 2021 г. / Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

В перечень рекомендованных продуктов для питания в школах предлагают вернуть детские специализированные вареные колбасы и сосиски. Идея обсуждалась на форуме «Передовые решения для оптимизации мясоперерабатывающих предприятий» 21 июня, рассказали «Ведомостям» два его участника.

Этот же вопрос в мае этого года на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике поднимала руководитель Ассоциации «Объединение мясопереработчиков» (АСОМП) Екатерина Лучкина. Протокол по итогам заседания содержит рекомендацию Роспотребнадзору и Минсельхозу проработать данный вопрос. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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