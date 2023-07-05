Производители колбасы и сосисок предлагают вновь поставлять продукцию в школы

Производители колбасы и сосисок предлагают вновь поставлять продукцию в школыЗакупки такой продукции были остановлены из-за новых санитарных правил
В перечень рекомендованных продуктов для питания в школах предлагают вернуть детские специализированные вареные колбасы и сосиски. Идея обсуждалась на форуме «Передовые решения для оптимизации мясоперерабатывающих предприятий» 21 июня, рассказали «Ведомостям» два его участника.
Этот же вопрос в мае этого года на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике поднимала руководитель Ассоциации «Объединение мясопереработчиков» (АСОМП) Екатерина Лучкина. Протокол по итогам заседания содержит рекомендацию Роспотребнадзору и Минсельхозу проработать данный вопрос. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей».
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