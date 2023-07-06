Минсельхоз может запретить импорт генномодифицированной сои и шрота

Запрет Минсельхоза будет введен в случае, если урожай сои в России в 2023/24 сельскохозяйственном году превысит 6 млн т, рассказал источник, участвовавший в совещании. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в прошлом году аграрии собрали 5,99 млн т, в этом году прогнозируется увеличение сбора до 6,2 млн т. Минсельхоз также ожидает объем производства такой продукции в 6 млн т с перспективой роста урожая до 7 млн т, говорилось на совещании.