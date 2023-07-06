Минсельхоз может запретить импорт генномодифицированной сои и шрота

Минсельхоз может запретить импорт генномодифицированной сои и шротаУчастники рынка видят риски роста цен на корма для животноводства
Минсельхоз может ввести с 2024 г. фактический запрет на поставки в Россию генномодифицированной (ГМО) сои и соевого шрота, которые используются в качестве кормов в птицеводстве и животноводстве. Об этом замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила на совещании 4 июля, рассказали «Ведомостям» два его участника. В Минсельхозе не ответили на запрос.
Запрет Минсельхоза будет введен в случае, если урожай сои в России в 2023/24 сельскохозяйственном году превысит 6 млн т, рассказал источник, участвовавший в совещании. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в прошлом году аграрии собрали 5,99 млн т, в этом году прогнозируется увеличение сбора до 6,2 млн т. Минсельхоз также ожидает объем производства такой продукции в 6 млн т с перспективой роста урожая до 7 млн т, говорилось на совещании.