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Минсельхоз может запретить импорт генномодифицированной сои и шрота

Участники рынка видят риски роста цен на корма для животноводства
Алексей Полухин
PIXABAY

Минсельхоз может ввести с 2024 г. фактический запрет на поставки в Россию генномодифицированной (ГМО) сои и соевого шрота, которые используются в качестве кормов в птицеводстве и животноводстве. Об этом замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила на совещании 4 июля, рассказали «Ведомостям» два его участника. В Минсельхозе не ответили на запрос.

Запрет Минсельхоза будет введен в случае, если урожай сои в России в 2023/24 сельскохозяйственном году превысит 6 млн т, рассказал источник, участвовавший в совещании. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в прошлом году аграрии собрали 5,99 млн т, в этом году прогнозируется увеличение сбора до 6,2 млн т. Минсельхоз также ожидает объем производства такой продукции в 6 млн т с перспективой роста урожая до 7 млн т, говорилось на совещании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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