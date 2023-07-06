Минтранс создает цифровую транспортную платформу для обмена данными с БРИКС и ШОС

Минтранс создает цифровую транспортную платформу для обмена данными с БРИКС и ШОСЕе разработка может обойтись в 1 млрд руб., предупреждают эксперты
Министерство транспорта планирует создать Национальную цифровую транспортно-логистическую платформу (НЦТЛП), которая позволит обмениваться информацией со странами АСЕАН, БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Это следует из закупочной документации, которую ведомство разместило на портале госзакупок 29 июня. Пока открытый конкурс объявлен лишь на проведение исследования и планирование будущей системы, на этот этап выделят 57 млн руб., и он должен быть завершен до 20 мая 2024 г.
Создание платформы запланировано в транспортной стратегии до 2030 г. Документ утвержден распоряжением правительства в конце ноября 2021 г., говорится в описании к конкурсу. Цель системы – обеспечение «бесшовной грузовой логистики». Это подразумевает повсеместное использование электронных навигационных пломб, передающих информацию о местоположении транспортного средства (ТС) и обеспечивающих контроль доступа к грузовому отсеку, а также сквозной обмен электронными документами на межгосударственном уровне и создание цифровых площадок заказа грузоперевозок, логистических услуг и услуг электронной коммерции.