Минтранс создает цифровую транспортную платформу для обмена данными с БРИКС и ШОС

Министерство транспорта планирует создать Национальную цифровую транспортно-логистическую платформу (НЦТЛП), которая позволит обмениваться информацией со странами АСЕАН, БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Это следует из закупочной документации, которую ведомство разместило на портале госзакупок 29 июня. Пока открытый конкурс объявлен лишь на проведение исследования и планирование будущей системы, на этот этап выделят 57 млн руб., и он должен быть завершен до 20 мая 2024 г.