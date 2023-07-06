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Минтранс создает цифровую транспортную платформу для обмена данными с БРИКС и ШОС

Ее разработка может обойтись в 1 млрд руб., предупреждают эксперты
Анна Устинова
В 2022 г. объем российско-китайской торговли вырос до рекорда в $190,27 млрд, а в 2023 г., по оценке премьера России Михаила Мишустина, может превысить $200 млрд / Илья Наймушин / РИА Новости

Министерство транспорта планирует создать Национальную цифровую транспортно-логистическую платформу (НЦТЛП), которая позволит обмениваться информацией со странами АСЕАН, БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Это следует из закупочной документации, которую ведомство разместило на портале госзакупок 29 июня. Пока открытый конкурс объявлен лишь на проведение исследования и планирование будущей системы, на этот этап выделят 57 млн руб., и он должен быть завершен до 20 мая 2024 г.

Создание платформы запланировано в транспортной стратегии до 2030 г. Документ утвержден распоряжением правительства в конце ноября 2021 г., говорится в описании к конкурсу. Цель системы – обеспечение «бесшовной грузовой логистики». Это подразумевает повсеместное использование электронных навигационных пломб, передающих информацию о местоположении транспортного средства (ТС) и обеспечивающих контроль доступа к грузовому отсеку, а также сквозной обмен электронными документами на межгосударственном уровне и создание цифровых площадок заказа грузоперевозок, логистических услуг и услуг электронной коммерции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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