Fesco вновь переносит срок сдачи перегрузочного терминала для «Росатома»

«Fesco совместно с «Росатомом» (в частности, отвечает за развитие Северного морского пути. – «Ведомости») реализует стратегический проект по [строительству] ВТЛУ для перевалки транзитных контейнерных грузов с объемом инвестиций порядка 18 млрд руб. и созданием более 300 рабочих мест. Завершение проекта планируется к 2027 г.», – говорится в сообщении.