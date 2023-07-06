Fesco вновь переносит срок сдачи перегрузочного терминала для «Росатома»Инвестиции в проект во Владивостоке составят 18 млрд рублей
Транспортная группа Fesco переносит сдачу Восточного транспортно-логистического узла (ВТЛУ) во Владивостоке на 2027 г. Это следует из сообщения компании по итогам совещания топ-менеджмента с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, прошедшего 5 июля.
«Fesco совместно с «Росатомом» (в частности, отвечает за развитие Северного морского пути. – «Ведомости») реализует стратегический проект по [строительству] ВТЛУ для перевалки транзитных контейнерных грузов с объемом инвестиций порядка 18 млрд руб. и созданием более 300 рабочих мест. Завершение проекта планируется к 2027 г.», – говорится в сообщении.
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