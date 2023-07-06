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Fesco вновь переносит срок сдачи перегрузочного терминала для «Росатома»

Инвестиции в проект во Владивостоке составят 18 млрд рублей
Герман Костринский
Логистический узел во Владивостокском морском торговом порту планировалось ввести в 2025 г. / Евгений Разумный / Ведомости

Транспортная группа Fesco переносит сдачу Восточного транспортно-логистического узла (ВТЛУ) во Владивостоке на 2027 г. Это следует из сообщения компании по итогам совещания топ-менеджмента с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, прошедшего 5 июля.

«Fesco совместно с «Росатомом» (в частности, отвечает за развитие Северного морского пути. – «Ведомости») реализует стратегический проект по [строительству] ВТЛУ для перевалки транзитных контейнерных грузов с объемом инвестиций порядка 18 млрд руб. и созданием более 300 рабочих мест. Завершение проекта планируется к 2027 г.», – говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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