Узбекистан предлагает удвоить число авиарейсов в Москву и Петербург

Предлагается внести изменения в межправительственное соглашение между странами, уточняет источник «Ведомостей». По его словам, Узавиация хочет удвоить количество еженедельных рейсов между столицами, увеличив их с 25 до 50, частоты между Санкт-Петербургом и Ташкентом предлагается увеличить с 7 до 14 в неделю с каждой стороны. Сейчас рейсы между Москвой и Ташкентом осуществляют, в частности, «Аэрофлот», Uzbekistan Airways, UTair, Uzbekistan Airways Express, Qanot Sharq и др.