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Узбекистан предлагает удвоить число авиарейсов в Москву и Петербург

Но российским авиакомпаниям сложно будет найти самолеты для паритета с узбекскими конкурентами
Герман Костринский
Узбекистан стал более популярным направлением после начала СВО: там обосновалась заметная часть беглой российской диаспоры / Михаил Джапаридзе / ТАСС

Агентство гражданской авиации Узбекистана (Узавиация) предложило авиавластям России расширить авиасообщение между странами. Речь идет об увеличении числа рейсов между Москвой и Ташкентом, а также Санкт-Петербургом и Ташкентом. Об этом рассказал «Ведомостям» источник в одной из российских авиакомпаний. Представитель Минтранса России подтвердил, что предложение о расширении авиасообщения «есть в повестке».

Предлагается внести изменения в межправительственное соглашение между странами, уточняет источник «Ведомостей». По его словам, Узавиация хочет удвоить количество еженедельных рейсов между столицами, увеличив их с 25 до 50, частоты между Санкт-Петербургом и Ташкентом предлагается увеличить с 7 до 14 в неделю с каждой стороны. Сейчас рейсы между Москвой и Ташкентом осуществляют, в частности, «Аэрофлот», Uzbekistan Airways, UTair, Uzbekistan Airways Express, Qanot Sharq и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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