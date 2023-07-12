Суд изъял у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника акции Калининградского порта

Суд изъял у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника акции Калининградского портаЕго также обязали выплатить в бюджет 369 млн рублей незаконного обогащения
Центральный районный суд Калининграда изъял у депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Колесника и его семьи 51,75% акций Калининградского морского торгового порта (КМТП) в доход государства. Об этом сообщил портал «Новый Калининград», информацию подтвердил источник «Ведомостей», близкий к КМТП.
С депутата и его супруги Марины Лысенко также взыскан в бюджет незаконный доход от управления терминалом в сумме 369 млн руб. Ранее этого потребовала Генпрокуратура, считавшая эти доходы полученными «вследствие коррупционного акта» («Ведомости» рассказывали об деле 3 июля). Колесник нарушил требования антикоррупционного законодательства: незаконно приобрел и скрыто владел акциями КМТП, нелегально вел коммерческую деятельность по управлению портом и неправомерно обогащался, говорится в исковом заявлении Генпрокуратуры.