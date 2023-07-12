Суд изъял у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника акции Калининградского порта

С депутата и его супруги Марины Лысенко также взыскан в бюджет незаконный доход от управления терминалом в сумме 369 млн руб. Ранее этого потребовала Генпрокуратура, считавшая эти доходы полученными «вследствие коррупционного акта» («Ведомости» рассказывали об деле 3 июля). Колесник нарушил требования антикоррупционного законодательства: незаконно приобрел и скрыто владел акциями КМТП, нелегально вел коммерческую деятельность по управлению портом и неправомерно обогащался, говорится в исковом заявлении Генпрокуратуры.