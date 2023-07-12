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Суд изъял у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника акции Калининградского порта

Его также обязали выплатить в бюджет 369 млн рублей незаконного обогащения
Герман Костринский
Виталий Невар / РИА Новости

Центральный районный суд Калининграда изъял у депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Колесника и его семьи 51,75% акций Калининградского морского торгового порта (КМТП) в доход государства. Об этом сообщил портал «Новый Калининград», информацию подтвердил источник «Ведомостей», близкий к КМТП.

С депутата и его супруги Марины Лысенко также взыскан в бюджет незаконный доход от управления терминалом в сумме 369 млн руб. Ранее этого потребовала Генпрокуратура, считавшая эти доходы полученными «вследствие коррупционного акта» («Ведомости» рассказывали об деле 3 июля). Колесник нарушил требования антикоррупционного законодательства: незаконно приобрел и скрыто владел акциями КМТП, нелегально вел коммерческую деятельность по управлению портом и неправомерно обогащался, говорится в исковом заявлении Генпрокуратуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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