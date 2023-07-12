Минсельхоз пока передумал повышать ставки по льготным кредитам для сельхозпроизводителей

Минсельхоз пока передумал повышать ставки по льготным кредитам для сельхозпроизводителейНо теперь предлагается выдавать такие займы при условии страхования половины посевов
Минсельхоз 10 июля опубликовал на портале regulation.gov.ru новый вариант поправок в правила субсидирования льготных инвестиционных и краткосрочных кредитов, выдаваемых банками сельхозпроизводителям. По сравнению с предыдущей версией от 19 июня из него исчезли нормы, предусматривающие повышение максимальной ставки по таким займам с 5 до 7%, а также сокращающие размер субсидирования банкам со 100 до 70% ключевой ставки при выдаче краткосрочных кредитов.
Но новый проект вводит для растениеводов, привлекающих заемные средства на покупку топлива, семян, средств защиты растений, удобрений и проч., новое требование. Теперь они обязаны будут застраховать не менее 50% площади земельных участков, отведенных под сельскохозяйственные культуры. Обсуждение проекта продлится до 24 июля.