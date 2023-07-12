Минсельхоз пока передумал повышать ставки по льготным кредитам для сельхозпроизводителей

Минсельхоз 10 июля опубликовал на портале regulation.gov.ru новый вариант поправок в правила субсидирования льготных инвестиционных и краткосрочных кредитов, выдаваемых банками сельхозпроизводителям. По сравнению с предыдущей версией от 19 июня из него исчезли нормы, предусматривающие повышение максимальной ставки по таким займам с 5 до 7%, а также сокращающие размер субсидирования банкам со 100 до 70% ключевой ставки при выдаче краткосрочных кредитов.