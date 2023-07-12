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Минсельхоз пока передумал повышать ставки по льготным кредитам для сельхозпроизводителей

Но теперь предлагается выдавать такие займы при условии страхования половины посевов
Алексей Полухин
Евгений Разумный / Ведомости

Минсельхоз 10 июля опубликовал на портале regulation.gov.ru новый вариант поправок в правила субсидирования льготных инвестиционных и краткосрочных кредитов, выдаваемых банками сельхозпроизводителям. По сравнению с предыдущей версией от 19 июня из него исчезли нормы, предусматривающие повышение максимальной ставки по таким займам с 5 до 7%, а также сокращающие размер субсидирования банкам со 100 до 70% ключевой ставки при выдаче краткосрочных кредитов.

Но новый проект вводит для растениеводов, привлекающих заемные средства на покупку топлива, семян, средств защиты растений, удобрений и проч., новое требование. Теперь они обязаны будут застраховать не менее 50% площади земельных участков, отведенных под сельскохозяйственные культуры. Обсуждение проекта продлится до 24 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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