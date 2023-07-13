Легализация онлайн-продаж алкоголя в РФ поставлена на паузу

Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал направленный в правительство законопроект о регулировании дистанционной продажи алкогольных напитков в России. Клишас отозвал направленный в правительство законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с обсуждением инициативы, и подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, на имя которого сенатор направлял документ. По словам Григоренко, Клишас отозвал свой законопроект «для доработки» еще 19 июня.