Легализация онлайн-продаж алкоголя в РФ поставлена на паузу

Легализация онлайн-продаж алкоголя в РФ поставлена на паузуСенатор Клишас отозвал из правительства законопроект о торговле спиртным через интернет
Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал направленный в правительство законопроект о регулировании дистанционной продажи алкогольных напитков в России. Клишас отозвал направленный в правительство законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с обсуждением инициативы, и подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, на имя которого сенатор направлял документ. По словам Григоренко, Клишас отозвал свой законопроект «для доработки» еще 19 июня.
Сам Клишас и его помощник не предоставили ответов на запросы «Ведомостей».
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