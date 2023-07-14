С начала 2023 года россияне купили антидепрессантов на 4,3 млрд рублей

Тенденцию роста продаж антидепрессантов подтверждают участники рынка, реализующую такие препараты. По данным «Еаптеки», спрос на эту категорию лекарственных средств увеличился на 30% в период с января по май 2023 г. по сравнению с аналогичными периодом годом ранее, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе компании. По словам генерального директора «Ютеки» Кирилла Якобенко, реализация такой продукции «выросла и в штуках, и в обороте». Такую динамику он связал с увеличением количества пользователей аптечных маркетплейсов.