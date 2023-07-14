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С начала 2023 года россияне купили антидепрессантов на 4,3 млрд рублей

Эксперты связывают это с приходом в страну зарубежных практик лечения депрессии
Анастасия Ковалева Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

Розничные продажи антидепрессантов за первые пять месяцев 2023 г. в денежном выражении увеличились год к году на 2% до 4,32 млрд руб. Такие данные «Ведомостям» предоставило маркетинговое агентство DSM Group. Группе этих препаратов удалось сохранить положительную динамику в нынешнем году даже несмотря на высокую базу 2022 г.

Отчасти это связано в связи с приходом в страну зарубежных практик лечения депрессии, пояснил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, такая терапия предполагает назначение лекарственного средства независимо от тяжести заболевания, при этом психотерапия уходит на второй план.

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Тенденцию роста продаж антидепрессантов подтверждают участники рынка, реализующую такие препараты. По данным «Еаптеки», спрос на эту категорию лекарственных средств увеличился на 30% в период с января по май 2023 г. по сравнению с аналогичными периодом годом ранее, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе компании. По словам генерального директора «Ютеки» Кирилла Якобенко, реализация такой продукции «выросла и в штуках, и в обороте». Такую динамику он связал с увеличением количества пользователей аптечных маркетплейсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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