С начала 2023 года россияне купили антидепрессантов на 4,3 млрд рублей

С начала 2023 года россияне купили антидепрессантов на 4,3 млрд рублейЭксперты связывают это с приходом в страну зарубежных практик лечения депрессии
Розничные продажи антидепрессантов за первые пять месяцев 2023 г. в денежном выражении увеличились год к году на 2% до 4,32 млрд руб. Такие данные «Ведомостям» предоставило маркетинговое агентство DSM Group. Группе этих препаратов удалось сохранить положительную динамику в нынешнем году даже несмотря на высокую базу 2022 г.
Отчасти это связано в связи с приходом в страну зарубежных практик лечения депрессии, пояснил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, такая терапия предполагает назначение лекарственного средства независимо от тяжести заболевания, при этом психотерапия уходит на второй план.
Тенденцию роста продаж антидепрессантов подтверждают участники рынка, реализующую такие препараты. По данным «Еаптеки», спрос на эту категорию лекарственных средств увеличился на 30% в период с января по май 2023 г. по сравнению с аналогичными периодом годом ранее, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе компании. По словам генерального директора «Ютеки» Кирилла Якобенко, реализация такой продукции «выросла и в штуках, и в обороте». Такую динамику он связал с увеличением количества пользователей аптечных маркетплейсов.