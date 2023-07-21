Экспорт российской нефти в Китай в июне достиг исторического максимума

Поставки российской нефти в КНР в июне 2023 г. увеличились на 44% к показателю июня прошлого года и достигли исторического максимума в 10,5 млн т. Об этом свидетельствуют статистические данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР. К уровню мая этого года экспорт увеличился на 8%. Всего в январе – июне в Китай из России было поставлено 52,6 млн т нефти, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных ГТУ КНР.