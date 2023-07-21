Поставки российской дорожно-строительной техники за полугодие выросли на 21%

Российские производители дорожно-строительной техники (ДСТ) в первом полугодии 2023 г. отгрузили на внутренний рынок на 21% больше продукции в денежном выражении, чем за тот же период прошлого года. Всего за первое полугодие было отгружено техники на 37 млрд руб. Общее производство ДСТ российскими заводами за первое полугодие выросло на 31% и составило 44 млрд руб. Эти сведения приведены в статистике ассоциации «Росспецмаш», которая есть у «Ведомостей». Ассоциация собирает данные компаний, выпускающих 80% всей ДСТ в России.