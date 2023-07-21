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Поставки российской дорожно-строительной техники за полугодие выросли на 21%

Этому способствуют рост строительства и слабеющий рубль
Денис Ильюшенков
В количественном выражении за шесть месяцев 2023 г. отгрузки экскаваторов и трубоукладчиков выросли в 3 раза / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские производители дорожно-строительной техники (ДСТ) в первом полугодии 2023 г. отгрузили на внутренний рынок на 21% больше продукции в денежном выражении, чем за тот же период прошлого года. Всего за первое полугодие было отгружено техники на 37 млрд руб. Общее производство ДСТ российскими заводами за первое полугодие выросло на 31% и составило 44 млрд руб. Эти сведения приведены в статистике ассоциации «Росспецмаш», которая есть у «Ведомостей». Ассоциация собирает данные компаний, выпускающих 80% всей ДСТ в России.

В I квартале 2023 г., по данным «Росспецмаша», рост поставок ДСТ на внутренний рынок был выше – 26% год к году, тогда они составили 17,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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