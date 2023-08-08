ОСК скоро начнет оснащать грузовые суда российскими винторулевыми колонками

ОСК скоро начнет оснащать грузовые суда российскими винторулевыми колонкамиНо пока потребности верфей превышают мощности производства этих агрегатов
Центр продуктовой специализации «ОСК-Движение» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию – ОСК) может поставить первые серийные винторулевые колонки (ВРК) российского производства заводу «Красное Сормово» в конце 2023 г., рассказал источник «Ведомостей», близкий к одной из российских речных верфей. Предприятию будет передано всего два комплекта колонок, или четыре штуки, уточнил он.
Как передал «Ведомостям» через представителя замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, «Красное Сормово» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в июне 2023 г. подписали контракт на 34 судна класса река – море, сдача первых судов планируется в конце 2024 г. Поставка отечественных ВРК (ДРК-1200М) на эти суда планируется начиная с 11-го судна (сдача – январь 2025 г.), уточнил он.