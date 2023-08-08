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ОСК скоро начнет оснащать грузовые суда российскими винторулевыми колонками

Но пока потребности верфей превышают мощности производства этих агрегатов
Герман Костринский
По словам источника «Ведомостей», ВРК «ОСК-Движения» будут ставить именно на сухогрузы проекта RSD59 / «Объединенная судостроительная корпорация»

Центр продуктовой специализации «ОСК-Движение» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию – ОСК) может поставить первые серийные винторулевые колонки (ВРК) российского производства заводу «Красное Сормово» в конце 2023 г., рассказал источник «Ведомостей», близкий к одной из российских речных верфей. Предприятию будет передано всего два комплекта колонок, или четыре штуки, уточнил он.

Как передал «Ведомостям» через представителя замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, «Красное Сормово» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в июне 2023 г. подписали контракт на 34 судна класса река – море, сдача первых судов планируется в конце 2024 г. Поставка отечественных ВРК (ДРК-1200М) на эти суда планируется начиная с 11-го судна (сдача – январь 2025 г.), уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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