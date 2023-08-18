Гипермаркеты OBI могут начать работать в России под брендом Domus

Domus не единственный вариант названия для сети. То же юрлицо ритейлера ранее подавало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse («Инхаус») и QBI, впрочем, как минимум одну из них – IdeaFix – оно уже отозвало. Это довольно частое явление, когда компания перед планируемым ребрендингом регистрирует несколько товарных знаков одновременно, один из которых впоследствии и становится новым ее названием, говорит патентный поверенный и ведущий специалист по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексей Кошкин. По его мнению, учитывая, что заявки поданы по всем 45 классам МКТУ, маловероятно, что хотя бы по одной из них у OBI не будет проблем. Так, например, в базе Росреестра есть около десятка товарных знаков с элементами «Домус» и Domus, добавляет он.