Сбербанк стал совладельцем еще одной медицинской сети

Сбербанк стал совладельцем еще одной медицинской сетиЕго структура приобрела долю в онкологических клиниках «Евроонко»
Компания «Сбербанк инвестиции» стала владельцем 9,99%-ной доли в ООО «812 капитал», которое управляет сетью онкоклиник «Евроонко». Сделка была закрыта 23 августа, по данным «СПАРК-Интерфакса». Сама доля перешла ей от гендиректора сети Хвичи Акубардии, которому теперь принадлежит около 70% в ней (остальное – у предпринимателя Александра Свиридова). Представитель «Евроонко» сообщил «Ведомостям», что «сделка позволит сети укрепить свои позиции на рынке и повысить ее конкурентоспособность». Финансовые подробности он раскрывать отказался. В Сбербанке на запрос не ответили.
Сеть «Евроонко» специализируется на лечении онкологических заболеваний. Ее клиники расположены в том числе в Москве (Центр инновационных медицинских технологий), Санкт-Петербурге, Краснодаре и Самаре. В сентябре 2022 г. основанная акционерами Транскапиталбанка компания «ТКБ инвестиции» заключила соглашение о стратегическом партнерстве с ООО «Центр инновационных медицинских технологий», писал Vademecum. Банк предоставил менеджменту клиники заемное финансирование, которое позволило увеличить долю в этом ООО до 60%. Также сообщалось, что в течение ближайших пяти лет «ТКБ инвестиции» приобретут 20% в «Евроонко». На данный момент 100% долей клиники находятся в залоге у Транскапиталбанка.