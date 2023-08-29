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Сбербанк стал совладельцем еще одной медицинской сети

Его структура приобрела долю в онкологических клиниках «Евроонко»
Анастасия Ковалева Антон Филатов
euroonco.ru

Компания «Сбербанк инвестиции» стала владельцем 9,99%-ной доли в ООО «812 капитал», которое управляет сетью онкоклиник «Евроонко». Сделка была закрыта 23 августа, по данным «СПАРК-Интерфакса». Сама доля перешла ей от гендиректора сети Хвичи Акубардии, которому теперь принадлежит около 70% в ней (остальное – у предпринимателя Александра Свиридова). Представитель «Евроонко» сообщил «Ведомостям», что «сделка позволит сети укрепить свои позиции на рынке и повысить ее конкурентоспособность». Финансовые подробности он раскрывать отказался. В Сбербанке на запрос не ответили.

Сеть «Евроонко» специализируется на лечении онкологических заболеваний. Ее клиники расположены в том числе в Москве (Центр инновационных медицинских технологий), Санкт-Петербурге, Краснодаре и Самаре. В сентябре 2022 г. основанная акционерами Транскапиталбанка компания «ТКБ инвестиции» заключила соглашение о стратегическом партнерстве с ООО «Центр инновационных медицинских технологий», писал Vademecum. Банк предоставил менеджменту клиники заемное финансирование, которое позволило увеличить долю в этом ООО до 60%. Также сообщалось, что в течение ближайших пяти лет «ТКБ инвестиции» приобретут 20% в «Евроонко». На данный момент 100% долей клиники находятся в залоге у Транскапиталбанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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