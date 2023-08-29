Сбербанк стал совладельцем еще одной медицинской сети

Сеть «Евроонко» специализируется на лечении онкологических заболеваний. Ее клиники расположены в том числе в Москве (Центр инновационных медицинских технологий), Санкт-Петербурге, Краснодаре и Самаре. В сентябре 2022 г. основанная акционерами Транскапиталбанка компания «ТКБ инвестиции» заключила соглашение о стратегическом партнерстве с ООО «Центр инновационных медицинских технологий», писал Vademecum. Банк предоставил менеджменту клиники заемное финансирование, которое позволило увеличить долю в этом ООО до 60%. Также сообщалось, что в течение ближайших пяти лет «ТКБ инвестиции» приобретут 20% в «Евроонко». На данный момент 100% долей клиники находятся в залоге у Транскапиталбанка.