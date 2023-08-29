Владелец брендов Reserved, Cropp и Mohito проиграл «Июню» 121 млн рублей

По последнему иску «Ре трейдинг» в апелляции добился снижения компенсации в несколько раз, но кассационная инстанция отменила это решение. Суд сослался на то, что аналогичный спор, связанный с тем же договором аренды, уже разрешался между сторонами, говорит адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. И тогда, и сейчас ритейлер безуспешно пытался зафиксировать валютный коридор ставки аренды на уровне 43 руб. за у. е., несмотря на прописанную в договоре формулу, привязанную к текущим курсам доллара и евро.