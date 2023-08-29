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Владелец брендов Reserved, Cropp и Mohito проиграл «Июню» 121 млн рублей

Ритейлер не смог снизить компенсацию за досрочное закрытие магазина
Маргарита Соболь
vk.com/juneufa2

Владелец брендов Reserved, Cropp, House, Sinsay и Mohito – компания «Ре трейдинг» не смогла добиться пересмотра в Верховном суде решения московского арбитража, согласно которому ритейлер обязан заплатить торгово-развлекательному центру «Июнь» в Уфе более 121 млн руб. Иск был подан вскоре после заявления польской LPP о приостановке деятельности и скором уходе с российского рынка. В конце июня 2022 г. она сообщила, что продала российский бизнес китайскому консорциуму. Он продолжил работу магазинов под вывесками RE, CR, MO, ХС и СИН. После их переименования большинство владельцев торговых центров (ТЦ) отозвали поданные к компании иски, кроме самарского «Виктор и Ко» на 438 млн руб. (рассматривается в апелляции) и «Альфа союз» из Уфы.

По последнему иску «Ре трейдинг» в апелляции добился снижения компенсации в несколько раз, но кассационная инстанция отменила это решение. Суд сослался на то, что аналогичный спор, связанный с тем же договором аренды, уже разрешался между сторонами, говорит адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. И тогда, и сейчас ритейлер безуспешно пытался зафиксировать валютный коридор ставки аренды на уровне 43 руб. за у. е., несмотря на прописанную в договоре формулу, привязанную к текущим курсам доллара и евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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