Segezha Group улучшила финансовые показатели во II квартале

Лесопромышленный холдинг Segezha Group во II квартале 2023 г. увеличил выручку на 13% по сравнению с I кварталом этого года до 21,1 млрд руб., а показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) – в 2,7 раза до 2,9 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности компании по МСФО, опубликованной 29 августа