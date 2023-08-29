Segezha Group улучшила финансовые показатели во II квартале

Segezha Group улучшила финансовые показатели во II кварталеОслабление курса рубля помогает лесопромышленникам на фоне низких экспортных цен
Лесопромышленный холдинг Segezha Group во II квартале 2023 г. увеличил выручку на 13% по сравнению с I кварталом этого года до 21,1 млрд руб., а показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) – в 2,7 раза до 2,9 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности компании по МСФО, опубликованной 29 августа
Рост выручки произошел за счет увеличения объемов реализации продукции, а также благодаря ослаблению курса рубля, поясняется в пресс-релизе группы. Основная продукция Segezha Group – это бумага, упаковочные материалы, пиломатериалы, фанера, топливные пеллеты и домокомплекты.
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