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Segezha Group улучшила финансовые показатели во II квартале

Ослабление курса рубля помогает лесопромышленникам на фоне низких экспортных цен
Дарья Савенкова
vk.com/segezhagroup

Лесопромышленный холдинг Segezha Group во II квартале 2023 г. увеличил выручку на 13% по сравнению с I кварталом этого года до 21,1 млрд руб., а показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) – в 2,7 раза до 2,9 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности компании по МСФО, опубликованной 29 августа

Рост выручки произошел за счет увеличения объемов реализации продукции, а также благодаря ослаблению курса рубля, поясняется в пресс-релизе группы. Основная продукция Segezha Group – это бумага, упаковочные материалы, пиломатериалы, фанера, топливные пеллеты и домокомплекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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