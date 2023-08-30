Чистая прибыль «Роснефти» выросла почти в полтора раза

Впервые Новак объявил о добровольном сокращении добычи нефти в России в феврале этого года. Показатель должен был сократиться в марте на 500 000 барр./сутки, но затем эта мера была продлена до конца 2024 г. С 1 мая к добровольному сокращению присоединились еще восемь стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия. Общее снижение добычи девяти стран составляет 1,66 млн барр./сутки. Но Саудовская Аравия объявила о дополнительном сокращении добычи в июле – сентябре этого года на 1 млн барр./сутки. Россия же сократит экспорт нефти в августе на 500 000 барр./сутки, а в сентябре – на 300 000 барр.