Чистая прибыль «Роснефти» выросла почти в полтора раза

Чистая прибыль «Роснефти» выросла почти в полтора разаЗа шесть месяцев компания может выплатить 326 млрд рублей дивидендов, прогнозируют аналитики
Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2023 г. выросла на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 652 млрд руб., сообщила компания 30 августа. При этом чистая прибыль во II квартале этого года увеличилась на 1,9% по сравнению с I кварталом, до 329 млрд руб.
Выручка «Роснефти» за январь – июнь 2023 г. снизилась на 25,3% к тому же периоду прошлого года до 3,87 трлн руб., а во II квартале выросла на 12,1% до чуть более 2 трлн руб. Компания пояснила, что в расчетах по поставкам за границу «Роснефть» «отдает приоритет платежам в рублях и национальных валютах дружественных стран».
EBITDA компании в первом полугодии снижалась менее интенсивно, чем выручка. Показатель упал на 5,1% до 1,4 трлн руб. В «Роснефти» пояснили это ростом объемов поставок продукции в восточном направлении, увеличением прибыльности экспортных продаж, а также контролем над расходами. Маржа по EBITDA составила 36%.
После усиления антироссийских санкций в 2022 г. российским компаниям пришлось спешно перенаправлять поставки нефти и нефтепродуктов с европейского рынка на азиатский. В результате крупнейшими покупателями российской нефти на Востоке в 2022 г. стали Китай и Индия. По данным вице-премьера Александра Новака, Китай увеличил закупку нефти в России на 28% до 89 млн т, а Индия – в 19 раз до 41 млн т.
Согласно финансовой отчетности компании, свободный денежный поток «Роснефти» за первое полугодие увеличился на 21,9% до 434 млрд руб. При этом соотношение чистого долга к EBITDA в долларовом выражении составило 1,2.
«Финансовые показатели компании демонстрируют устойчивость, несмотря на волатильность рыночных цен. Во многом это становится возможным благодаря непрерывной работе по контролю над расходами. Так, например, во II кв. 2023 г. удельные расходы на добычу углеводородов снизились до $2,8 за баррель нефтяного эквивалента (б. н. э.). С другой стороны, нестабильность налогового окружения, включая уже принятые изменения законодательства и новые инициативы, осложняет деятельность компании», – отмечает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводит пресс-служба.
Капзатраты «Роснефти» за шесть месяцев 2023 г. выросли на 13,7% до 599 млрд руб. из-за планового выполнения работ в сегменте «Разведка и добыча». На этом фоне добыча жидких углеводородов компании в январе – июне 2023 г. составила 4 млн барр./сутки, или 97 млн т. Из-за добровольного снижения добычи нефти в России с марта этого года добыча жидких углеводородов компании во II квартале 2023 г. снизилась на 2,2% до 3,9 млн барр./сутки, или 48,2 млн т.
Впервые Новак объявил о добровольном сокращении добычи нефти в России в феврале этого года. Показатель должен был сократиться в марте на 500 000 барр./сутки, но затем эта мера была продлена до конца 2024 г. С 1 мая к добровольному сокращению присоединились еще восемь стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия. Общее снижение добычи девяти стран составляет 1,66 млн барр./сутки. Но Саудовская Аравия объявила о дополнительном сокращении добычи в июле – сентябре этого года на 1 млн барр./сутки. Россия же сократит экспорт нефти в августе на 500 000 барр./сутки, а в сентябре – на 300 000 барр.
Также в первом полугодии 2023 г. «Роснефть» увеличила добычу газа на 31,8% год к году до 1,5 млн б. н. э./сутки, или 43,7 млрд куб. м. В компании объяснили рост производства увеличением добычи на действующих месторождениях, а также запуском новых газовых проектов в Ямало-Ненецком АО в 2022 г. Сечин уточнил, что компания заняла первое место среди независимых производителей газа в России, хотя во II квартале показатель снизился на 8,7% по сравнению с I кварталом до 1,4 млн б. н. э./сутки в основном из-за ограничения добычи нефти и ремонтов.
Также компания отчиталась о работе на проекте «Восток ойл». За шесть месяцев этого года на проекте выполнили более 2200 погонных км сейсморазведочных работ 2Д и 1600 кв. м работ 3Д, пробурено две поисково-разведочные скважины, начато бурение еще трех, а восемь скважин находятся на стадии испытаний. На Пайяхском кластере в первом полугодии компания пробурила 27 000 м проходки и закончила бурение восьми эксплуатационных скважин. На Ичемминском месторождении проводятся подготовительные работы к бурению шести эксплуатационных скважин, а в июле этого года «Роснефть» начала опытно-промышленную разработку Байкаловского месторождения с начальными извлекаемыми запасами в 81 млрд куб. м газа и 43 млн т нефти.
Нефтепереработка компании на российских заводах также растет – в первом полугодии на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 44,1 млн т. Во II квартале 2023 г. показатель снизился на 5,1% к предыдущему кварталу до 21,5 млн т нефти в основном из-за плановых ремонтов на НПЗ, пояснили в компании.
«Роснефть» стала лучшей российской нефтегазовой компанией в международном рейтинге World Benchmarking Alliance и вошла в десятку нефтегазовых компаний мира по нескольким показателям устойчивого развития, следует из сообщения.
Снижение EBITDA в первом полугодии 2023 г. вызвано падением рублевых цен на нефть в годовом выражении, поясняет аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов поясняет, что снижение цен на Urals и Brent в январе – июне 2023 г. к шести месяцам 2022 г. повлияло на результаты всех нефтяных компаний: «Газпром нефти», «Татнефти», Exxon, Chevron, BP и т. д.
Также в первом полугодии 2022 г. наблюдалась высокая маржинальность переработки нефти, добавляет начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. При этом маржинальность по EBITDA «Роснефти» существенно выросла из-за высокой доли более премиального сорта нефти ВСТО в выручке компании, отмечает он. Продажи ВСТО положительно повлияли и на рост чистой прибыли «Роснефти». Также увеличение показателя было вызвано занижением чистой прибыли в 2022 г. из-за списаний активов, добавляет он.
Суверов обращает внимание, что EBITDA компании за шесть месяцев этого года снизилась меньше, чем выручка. По его мнению, это свидетельствует об увеличении эффективности работы компании и сокращении операционных издержек.
Аналитики уточнили, что дивиденды «Роснефти» за первое полугодие 2023 г. составят 30,8 руб. на акцию. В общей сложности компания может выплатить 326 млрд руб., отмечает Суверов. По его мнению, по итогам 2023 г. показатель будет «как минимум не ниже, чем в 2022 г.».
По итогам 2022 г. «Роснефть» выплатила дивиденды в 17,97 руб. на акцию на сумму 190,4 млрд руб. С учетом промежуточных выплат дивиденды компании в прошлом году составили 38,36 руб. на акцию, а всего было выплачено 406,5 млрд руб.