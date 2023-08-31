Бизнес и Минпромторг выяснят, что такое павильон

В Минпромторге поддержали предложение по разъяснению правил продажи никотиносодержащей продукции в павильонах (отдельно стоящих строениях небольшого размера). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ведомства. По его словам, это в том числе позволит устранить разночтения в определении понятия «павильон», где по «антитабачному» закону допускается продажа табака. На данный момент этот вопрос находится в проработке и подлежит дальнейшему обсуждению, уточнил представитель Минпромторга.