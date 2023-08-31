Бизнес и Минпромторг выяснят, что такое павильон

Бизнес и Минпромторг выяснят, что такое павильонОт этого зависит возможность продажи табака в данном помещении
В Минпромторге поддержали предложение по разъяснению правил продажи никотиносодержащей продукции в павильонах (отдельно стоящих строениях небольшого размера). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ведомства. По его словам, это в том числе позволит устранить разночтения в определении понятия «павильон», где по «антитабачному» закону допускается продажа табака. На данный момент этот вопрос находится в проработке и подлежит дальнейшему обсуждению, уточнил представитель Минпромторга.
С самим предложением 28 августа выступила «Опора России» (объединяет представителей малого и среднего бизнеса) на совещании, где присутствовали представители Минпромторга, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и проч. Об этом «Ведомостям» рассказали два его участника. По их словам, организация предлагает внести поправки в законы № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».