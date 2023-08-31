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Бизнес и Минпромторг выяснят, что такое павильон

От этого зависит возможность продажи табака в данном помещении
Анастасия Ковалева
Максим Стулов / Ведомости

В Минпромторге поддержали предложение по разъяснению правил продажи никотиносодержащей продукции в павильонах (отдельно стоящих строениях небольшого размера). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ведомства. По его словам, это в том числе позволит устранить разночтения в определении понятия «павильон», где по «антитабачному» закону допускается продажа табака. На данный момент этот вопрос находится в проработке и подлежит дальнейшему обсуждению, уточнил представитель Минпромторга.

С самим предложением 28 августа выступила «Опора России» (объединяет представителей малого и среднего бизнеса) на совещании, где присутствовали представители Минпромторга, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и проч. Об этом «Ведомостям» рассказали два его участника. По их словам, организация предлагает внести поправки в законы № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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