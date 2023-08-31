«ПСБ маркет» открыл пункты выдачи в Донецке

«ПСБ маркет» открыл пункты выдачи в ДонецкеПока у маркетплейса нет локальных конкурентов на новых территориях
Промсвязьбанк (ПСБ) открыл два пункта выдачи заказов собственного маркетплейса «ПСБ маркет» в Донецке. Они располагаются на б-ре Пушкина, 12, и ул. Университетской, 67. Об этом сообщили в региональном Telegram-канале «Pro Республику». Информация об адресах ПВЗ, открывшихся в новых регионах, указана также на официальном сайте «доставка.псбмаркет.ру».
О планах запуска маркетплейса «Ведомости» писали в марте. Проект был реализован совместно с KazanExpress (проект AliExpress), который выступал логистическим оператором проекта, так же как и «Почта России». Спустя некоторое время после публикации в KazanExpress заявили о выходе из проекта и прекращении логистического сотрудничества.
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