«ПСБ маркет» открыл пункты выдачи в Донецке

О планах запуска маркетплейса «Ведомости» писали в марте. Проект был реализован совместно с KazanExpress (проект AliExpress), который выступал логистическим оператором проекта, так же как и «Почта России». Спустя некоторое время после публикации в KazanExpress заявили о выходе из проекта и прекращении логистического сотрудничества.