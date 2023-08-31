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«ПСБ маркет» открыл пункты выдачи в Донецке

Пока у маркетплейса нет локальных конкурентов на новых территориях
Мария Арялина
Ведомости

Промсвязьбанк (ПСБ) открыл два пункта выдачи заказов собственного маркетплейса «ПСБ маркет» в Донецке. Они располагаются на б-ре Пушкина, 12, и ул. Университетской, 67. Об этом сообщили в региональном Telegram-канале «Pro Республику». Информация об адресах ПВЗ, открывшихся в новых регионах, указана также на официальном сайте «доставка.псбмаркет.ру».

О планах запуска маркетплейса «Ведомости» писали в марте. Проект был реализован совместно с KazanExpress (проект AliExpress), который выступал логистическим оператором проекта, так же как и «Почта России». Спустя некоторое время после публикации в KazanExpress заявили о выходе из проекта и прекращении логистического сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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