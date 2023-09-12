Условия выхода Fraport из капитала «Пулково» согласуют к концу 2023 года

Аэропорт «Пулково» находится в тройке крупнейших в России аэропортов по пассажиропотоку. В 2022 г. аэропорт обслужил 18,2 млн пассажиров (рост на 0,6% по сравнению с 2021 г.) и занял третье место в стране по показателю. На втором месте — столичный аэропорт «Домодедово» с 21,2 млн человек. Крупнейшим аэропортом в России остается «Шереметьево», в прошлом году он обслужил 28,4 млн пассажиров.