Россия нарастила поставки пиломатериалов в Турцию, Израиль и Тунис

По данным агентства, за семь месяцев этого года Россия увеличила поставки в Таджикистан на 40% год к году до 329 700 куб. м, в Израиль – на 46% до 114 100 куб. м, в Турцию – почти в 1,5 раза до 140 600 куб. м. Экспорт пиломатериалов в Афганистан за семь месяцев этого года увеличился на 73% до 40 600 куб. м, в Тунис – в 1,35 раза до 11 300 куб. м.