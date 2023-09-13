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Россия нарастила поставки пиломатериалов в Турцию, Израиль и Тунис

Но их доля от общего объема экспорта пока невелика
Дарья Савенкова
Владимир Смирнов / ТАСС

Отечественные лесопромышленники в январе – июле 2023 г. на фоне общего падения экспорта нарастили поставки пиломатериалов в Таджикистан, Израиль, Турцию, Афганистан и Тунис. Это следует из данных обзора «Рынок пиломатериалов в России» отраслевого агентства WhatWood, с которым ознакомились «Ведомости».

По данным агентства, за семь месяцев этого года Россия увеличила поставки в Таджикистан на 40% год к году до 329 700 куб. м, в Израиль – на 46% до 114 100 куб. м, в Турцию – почти в 1,5 раза до 140 600 куб. м. Экспорт пиломатериалов в Афганистан за семь месяцев этого года увеличился на 73% до 40 600 куб. м, в Тунис – в 1,35 раза до 11 300 куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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