Президент поручил рассмотреть строительство Северо-Сибирской железной дороги

В этом же перечне есть поручение правительству и комиссии госсовета по направлению «Энергетика» ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (БАМ и Транссиб – Восточный полигон РЖД) на период до 2030 г. и на дальнейшую перспективу. Попутно необходимо рассмотреть вопрос о развитии Западно-Сибирской железной дороги в рамках третьего этапа развития Восточного полигона, следует из документа. Доклад по этому поручению ожидается до конца 2023 г.