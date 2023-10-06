Президент поручил рассмотреть строительство Северо-Сибирской железной дороги

Президент поручил рассмотреть строительство Северо-Сибирской железной дорогиРасходы на нее могут составить порядка 800 млрд рублей
Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с РЖД, Российской академией наук и Кемеровской областью рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 16 августа, опубликованном на сайте Кремля. Доклад по итогам рассмотрения вопроса должен быть представлен президенту до 1 марта 2024 г.
В этом же перечне есть поручение правительству и комиссии госсовета по направлению «Энергетика» ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (БАМ и Транссиб – Восточный полигон РЖД) на период до 2030 г. и на дальнейшую перспективу. Попутно необходимо рассмотреть вопрос о развитии Западно-Сибирской железной дороги в рамках третьего этапа развития Восточного полигона, следует из документа. Доклад по этому поручению ожидается до конца 2023 г.