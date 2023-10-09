Российская нефть вытесняет казахстанскую с рынка Узбекистана

Россия и Узбекистан 6 октября заключили соглашения о расширении сотрудничества в области поставок нефти, а также о поставках нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Оно было подписано по итогам переговоров в Москве между президентами России Владимиром Путиным и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Объемы предполагаемых поставок не назывались.