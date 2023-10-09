Российская нефть вытесняет казахстанскую с рынка Узбекистана

Российская нефть вытесняет казахстанскую с рынка УзбекистанаЭто произошло после формирования премии на казахстанский сорт Kebco
Россия и Узбекистан 6 октября заключили соглашения о расширении сотрудничества в области поставок нефти, а также о поставках нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Оно было подписано по итогам переговоров в Москве между президентами России Владимиром Путиным и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Объемы предполагаемых поставок не назывались.
При этом за первое полугодие 2023 г., как следует из данных Argus, Казахстан снизил до минимума отправки нефти Ташкенту по железной дороге на фоне роста экспорта в Узбекистан более дешевого российского сырья.
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