Sitronics Group купила 25% капитала «Пермской судоверфи»

Управляющий партнер Veta Илья Жарский говорит, что инвестиции в размере 100 млн руб. – небольшая сумма на фоне вложений 1 млрд руб. Sitronics в завод Emperium, после чего его мощность была доведена до 20 судов в год. «Это скорее плановое вложение для дальнейшего развития производственного дивизиона. Покупка блокпакета может означать, что компания продолжит поглощать верфь, так как в теории заинтересована в полном контроле. Sitronics получает еще один перспективный актив для производства судов и сопутствующей инфраструктуры», – отмечает он.