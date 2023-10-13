Sitronics Group купила 25% капитала «Пермской судоверфи»Инвестор может приобрести всю верфь и вложиться в ее модернизацию
Sitronics Group (входит в АФК «Система») выкупила 25% долей ООО «Пермская судоверфь» у Фонда развития Пермского края (ФРПК), рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы инвестора. «Компания планирует инвестировать в “Пермскую судоверфь” для реконструкции и модернизации ее производственных мощностей. Договором предполагается возможное увеличение доли владения предприятием до 100%», – говорит собеседник.
Стороны не раскрывают цену выкупа доли. Источник «Ведомостей», близкий к верфи, утверждает, что блокирующий пакет обошелся инвестору в 100 млн руб.
До выкупа доли Sitronics 94,26% «Пермской судоверфи» принадлежало ФРПК (контролируется министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края), 5,73% – ООО «ПНППК – Морская энергетика». Работа верфи возобновлена в 2021 г. после выкупа ФРПК площадки обанкротившегося Верхнекамского судостроительного комплекса. Инвестиции, по сообщениям местных СМИ, составили тогда около 300 млн руб.
Президент Sitronics Николай Пожидаев говорит, что компания планирует постепенно наращивать свое участие в управлении верфью. В 2024 г. инвестор дооснастит завод для производства судов, после чего он станет «полноценным судостроительным предприятием», которое сможет производить в том числе прогулочные и круизные суда разного класса и размера. Модернизация производства должна начаться в течение года после закрытия сделки, отметил представитель ФРПК.
«Производственные помещения, конструкции зданий в целом в хорошем состоянии, судоподъемный механизм и крановое хозяйство функционируют. Для начала строительства судов нужно провести ремонтные работы, докупить оборудование. Вкладывать средства для дальнейшего развития мощностей будем по мере необходимости, если для выполнения проектов и контрактов потребуются дополнительные», – сказал Пожидаев.
Представитель ФРПК рассказал, что с момента перехода верфи под контроль правительства края ее штат вырос с 45 до 156 человек. Фонд выкупил у предыдущих собственников весь имущественный комплекс: здания, сооружения, земельные участки, сети, станочный парк.
Sitronics Group – многопрофильная IT–компания, предлагает продукты для разных отраслей экономики (от нефтегазового сектора до медицины). Одно из направлений бизнеса – строительство судов на электрической тяге и инфраструктуры для них. Основная производственная площадка компании верфь Emperium расположена в Отрадном (Ленобласть).
На «Пермской судоверфи» Sitronics уже строит причальные сооружения для электросудов. До конца года завод должен поставить 19 причалов для эксплуатации в акватории Москвы–реки.
Управляющий партнер Veta Илья Жарский говорит, что инвестиции в размере 100 млн руб. – небольшая сумма на фоне вложений 1 млрд руб. Sitronics в завод Emperium, после чего его мощность была доведена до 20 судов в год. «Это скорее плановое вложение для дальнейшего развития производственного дивизиона. Покупка блокпакета может означать, что компания продолжит поглощать верфь, так как в теории заинтересована в полном контроле. Sitronics получает еще один перспективный актив для производства судов и сопутствующей инфраструктуры», – отмечает он.
Sitronics также поставляет и электросуда для столичного транспорта. В июне в Москве был запущен первый маршрут с электротрамваями, в конце сентября – второй. Руководитель проекта запуска электросудов на Москве-реке «Водоходъ. Пассажирский порт» Юрий Куликов рассказал, что на начало октября в оперативном управлении московского филиала находится 14 электросудов: по шесть и по одному резервному на маршрутах «Киевский – Сердце Столицы» и «ЗИЛ – Печатники». Всего в рамках контракта Sitronics поставит компании 21 судно Ecobus.
По его словам, общая стоимость контракта с департаментом транспорта правительства Москвы («Водоходъ» выиграл конкурс столичной мэрии в 2021 г.) составляет 26,3 млрд руб., в сумму входят расходы на лизинг судов, их управление и эксплуатацию, а также на строительство и обслуживание остановочных комплексов.
«С 21 июня пассажиры маршрута “Киевский – Сердце Столицы” совершили более 220 000 поездок по Москве-реке. Электросуда выполнили более 5500 рейсов и прошли почти 40 000 км. Электросуда будут работать круглогодично, мы видим, что спрос на поездки остается высоким даже после похолодания», – говорит руководитель проекта.
Он отметил, что «Водоходъ» и Emperium формируют технические параметры проекта прогулочных судов увеличенной вместимости «Москва 2.0», объем заказа и его стоимость (см. «Ведомости» от 11 августа 2023 г.). «В концепцию проекта заложены коммерческая эффективность судов старого проекта “Москва” и современные технологии, которые позволят сделать судно более удобным, рентабельным и массовым»», – добавил Куликов.
Представитель «Водохода» говорит, что компания продолжит пополнять флот пассажирскими и круизными судами на электротяге. В июне компания начала эксплуатировать пассажирский катамаран «Экоходъ» (проект Ecocruiser) на Енисее (пассажирские перевозки Красноярск – Дивногорск и экскурсионно-прогулочные рейсы) и «Экоходъ 2» на Волге и Оке (Нижний Новгород) – ими воспользовались более 48 000 пассажиров. В начале октября ярославская верфь «Паритет – Центр» спустила на воду катамаран Looker 1100H, эксплуатацию которого в акватории Ярославля начнется в следующем году. В 2024 г. также начнется эксплуатация в Перми катамарана «Экоходъ 3».
По словам представителя «Водохода», переход на электросуда актуален для Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Перми, Красноярска, Самары и других городов с плотным пассажиропотоком. «Мы изучаем запросы регионов, оцениваем их готовность к обеспечению технологического присоединения к электрическим сетям для установки зарядных станций и причальной инфраструктуры», – добавил он.
Представитель ГТЛК добавил, что интерес к заказу электрических грузопассажирских паромов для переправ проявляли, в частности, Санкт-Петербург, Московская область, Татария, Нижегородская область и Пермский край. В ГТЛК также фиксируют спрос на круизные электросуда.
Как уточнил представитель ГТЛК, к маю 2024 г. лизинговая компания поставит «Водоходу» семь электросудов, заказанных у Sitronics по программе льготного лизинга подпрограммы «Государственная поддержка» госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», для перевозок по Москве. Также госкомпания привлечет средства ФНБ для строительства 16 Ecobus и шести Ecocruiser в 2025–2026 гг.
Жарский считает, что у рынка судов на электротяге широкие перспективы как в российских городах рядом с водными артериями, так и в странах ближнего зарубежья. Он считает, что с учетом опыта и наработанной базы у Sitronics сегодня нет конкурентов в России. «Себестоимость каждого судна будет снижаться за счет наращивания производственной базы, поэтому цена должна становиться все более привлекательной для эксплуатантов. Проблемы проекта – в недостаточном наличии зарядной инфраструктуры и сложной логистике, но они решаемы», – сказал Жарский.
Старший эксперт – аналитик ИПЕМ Анатолий Дронов, напротив, считает, что перспективы речного электротранспорта ограничены территорией Москвы.
«Пассажирское движение на электросудах в Москве нельзя масштабировать в других регионах из-за высокой стоимости. Затраты бюджета на поставку и обслуживание судов на примере Москвы могут составить десятки миллиардов рублей. Московские тарифы (150 – 300 руб. за поездку) в регионах придется приближать к уровню местного городского общественного транспорта. Поэтому регулярное пассажирское движение приведет к неподъемным тратам бюджетов городов и субъектов», – говорит эксперт.
Он говорит, что несмотря на то что большинство крупнейших городов РФ находятся вдоль крупных рек, у большинства региональных администраций нет внятного видения развития пассажирских перевозок речным транспортом. Чаще всего ему отводится пригородное сообщение на сезонных дачных маршрутах, которые часто требуют бюджетного финансирования для удержания тарифов на приемлемом для населения уровне.
Аналитик не видит значительных перспектив для речного электротранспорта и в странах бывшего СНГ. «В дружественном ближнем зарубежье почти отсутствуют города на судоходных участках рек с населением более полумиллиона человек. Перспективы прогулочного формата оцениваются штучными партиями судов. Определенные логистические преимущества российские производители могут реализовать в Каспийском бассейне при создании морских электросудов. В остальном ожидается сильная конкуренция с мировым судостроением», – уверен Дронов.