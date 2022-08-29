«Дочка» АФК «Система» приобрела производителя электросудов Emperium

«Дочка» АФК «Система» приобрела производителя электросудов EmperiumЭто вторая инвестиция компании в судостроение после покупки «Кронштадт технологий»
Дочерняя компания АФК «Система» Sitronics Group приобрела более 50% акций российской компании Emperium, производящей суда на электротяге. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров Sitronics Group, управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков. Совладелец Emperium Андриан Правдин подтвердил факт сделки, отказавшись от дальнейших комментариев. Сумму сделки и точный размер акционерного пакета стороны не раскрывают. По словам представителя Sitronics Group, сделка позволит компании развивать морское и электрозарядное направления бизнеса.
Emperium – первая российская компания, организовавшая серийное производство электросудов. Аналогов серийного производства электросудов [такого] ледового класса с такой же вместимостью сегодня нет даже за рубежом, утверждает Катков. Сейчас компания выпускает шесть видов судов на электротяге, рассказал представитель «Ситроникса»: скоростной катамаран Ecocruiser вместимостью до 120 человек, суда Ecovolt 1.0, 2.0, 3.0 для водных прогулок, экскурсий и пассажирских перевозок, суда Ecobus и Cityvolt – водные автобусы. На текущий момент построено всего шесть судов, уточнил он. Стоимость одного судна в компании не раскрывают.