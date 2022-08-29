Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

«Дочка» АФК «Система» приобрела производителя электросудов Emperium

Это вторая инвестиция компании в судостроение после покупки «Кронштадт технологий»
Екатерина Кинякина Ксения Потаева
Одним из самых масштабных проектов Emperium является строительство электрических речных трамваев для регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке / Emperium

Дочерняя компания АФК «Система» Sitronics Group приобрела более 50% акций российской компании Emperium, производящей суда на электротяге. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров Sitronics Group, управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков. Совладелец Emperium Андриан Правдин подтвердил факт сделки, отказавшись от дальнейших комментариев. Сумму сделки и точный размер акционерного пакета стороны не раскрывают. По словам представителя Sitronics Group, сделка позволит компании развивать морское и электрозарядное направления бизнеса.

Emperium – первая российская компания, организовавшая серийное производство электросудов. Аналогов серийного производства электросудов [такого] ледового класса с такой же вместимостью сегодня нет даже за рубежом, утверждает Катков. Сейчас компания выпускает шесть видов судов на электротяге, рассказал представитель «Ситроникса»: скоростной катамаран Ecocruiser вместимостью до 120 человек, суда Ecovolt 1.0, 2.0, 3.0 для водных прогулок, экскурсий и пассажирских перевозок, суда Ecobus и Cityvolt – водные автобусы. На текущий момент построено всего шесть судов, уточнил он. Стоимость одного судна в компании не раскрывают.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных