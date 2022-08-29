«Дочка» АФК «Система» приобрела производителя электросудов Emperium

Emperium – первая российская компания, организовавшая серийное производство электросудов. Аналогов серийного производства электросудов [такого] ледового класса с такой же вместимостью сегодня нет даже за рубежом, утверждает Катков. Сейчас компания выпускает шесть видов судов на электротяге, рассказал представитель «Ситроникса»: скоростной катамаран Ecocruiser вместимостью до 120 человек, суда Ecovolt 1.0, 2.0, 3.0 для водных прогулок, экскурсий и пассажирских перевозок, суда Ecobus и Cityvolt – водные автобусы. На текущий момент построено всего шесть судов, уточнил он. Стоимость одного судна в компании не раскрывают.