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Китайская и турецкая электроника помогла российским ритейлерам с продажами

О рекордном росте оборота заявила, например, «М.видео-Эльдорадо»
Маргарита Соболь
Владимир Гердо / ТАСС

Общий оборот группы «М.видео-Эльдорадо» по итогам III квартала 2023 г. составил 140,3 млрд руб., что на 40% больше, чем было годом ранее. Об этом говорится в отчетности компании. Из нее следует, что этот показатель даже выше уровня III квартала 2021 г., который был для компании рекордным (134,7 млрд руб. с НДС). Общие онлайн-продажи компании за отчетный период выросли на 50% до 98,1 млрд руб. (с НДС). EBITDA группы превысит 4 млрд руб., увеличившись более чем на 80% год к году. Долговая нагрузка немного сократилась: теперь соотношение чистого долга и EBITDA составляет 5, тогда как по итогам первого полугодия этот показатель был на уровне 5,2.

Тем не менее по итогам девяти месяцев оборот «М.видео-Эльдорадо» все еще отстает от прошлого года на 0,9%: суммарные продажи составили 359,3 млрд руб. против 362,4 млрд руб. в 2022 г. Компания не раскрывает данные по прибыли. Общее число магазинов на конец сентября составило 1213 точек всех форматов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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