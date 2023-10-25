Китайская и турецкая электроника помогла российским ритейлерам с продажами

Общий оборот группы «М.видео-Эльдорадо» по итогам III квартала 2023 г. составил 140,3 млрд руб., что на 40% больше, чем было годом ранее. Об этом говорится в отчетности компании. Из нее следует, что этот показатель даже выше уровня III квартала 2021 г., который был для компании рекордным (134,7 млрд руб. с НДС). Общие онлайн-продажи компании за отчетный период выросли на 50% до 98,1 млрд руб. (с НДС). EBITDA группы превысит 4 млрд руб., увеличившись более чем на 80% год к году. Долговая нагрузка немного сократилась: теперь соотношение чистого долга и EBITDA составляет 5, тогда как по итогам первого полугодия этот показатель был на уровне 5,2.