«Эконива» может начать поставки молока в Гонконг

Российские производители молочной продукции ведут переговоры о начале поставок своих товаров в Гонконг. Об этом «Ведомостям» рассказали два топ-менеджера компаний, работающих на этом рынке. Среди них, по их словам – «Эконива» и «Молвест». Представитель первой эту информацию подтвердил, уточнив, что речь идет о поставках питьевого ультрапастеризованного молока. Планируемые объемы экспорта в эту страну он не уточнил. В «Молвесте» не ответили на запрос.