Сеть гипермаркетов OBI начала продавать товары на маркетплейсах

Сеть гипермаркетов OBI начала продавать товары на маркетплейсахДругие крупные игроки на рынке стройматериалов, как правило, работают в онлайне самостоятельно
Сеть гипермаркетов строительных материалов OBI начала продавать свои товары на «Яндекс.Маркете». Сейчас, как рассказали представители сторон, там доступна половина ассортимента ритейлера – около 20 000 товаров. Остальные позиции планируется добавить на площадку до конца следующего года. Для OBI такой инструмент продаж позволит расширить географию поставок, говорит представитель сети.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что крупные продавцы строительных материалов предпочитают работать в онлайне самостоятельно, без помощи партнерских сервисов. Об этом, в частности, говорит генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, из достаточно крупных DIY-сетей с маркетплейсами сотрудничает только «Стройландия». На такие площадки в сегменте DIY скорее идут производители или, реже, специализированные ритейлеры с большой экспертизой в конкретной товарной категории, добавляет партнер Cross Insights Борис Овчинников.