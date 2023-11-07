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Сеть гипермаркетов OBI начала продавать товары на маркетплейсах

Другие крупные игроки на рынке стройматериалов, как правило, работают в онлайне самостоятельно
Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

Сеть гипермаркетов строительных материалов OBI начала продавать свои товары на «Яндекс.Маркете». Сейчас, как рассказали представители сторон, там доступна половина ассортимента ритейлера – около 20 000 товаров. Остальные позиции планируется добавить на площадку до конца следующего года. Для OBI такой инструмент продаж позволит расширить географию поставок, говорит представитель сети.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что крупные продавцы строительных материалов предпочитают работать в онлайне самостоятельно, без помощи партнерских сервисов. Об этом, в частности, говорит генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, из достаточно крупных DIY-сетей с маркетплейсами сотрудничает только «Стройландия». На такие площадки в сегменте DIY скорее идут производители или, реже, специализированные ритейлеры с большой экспертизой в конкретной товарной категории, добавляет партнер Cross Insights Борис Овчинников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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