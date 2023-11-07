Сеть гипермаркетов OBI начала продавать товары на маркетплейсах

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что крупные продавцы строительных материалов предпочитают работать в онлайне самостоятельно, без помощи партнерских сервисов. Об этом, в частности, говорит генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, из достаточно крупных DIY-сетей с маркетплейсами сотрудничает только «Стройландия». На такие площадки в сегменте DIY скорее идут производители или, реже, специализированные ритейлеры с большой экспертизой в конкретной товарной категории, добавляет партнер Cross Insights Борис Овчинников.