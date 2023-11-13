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Баррелю нефти спрогнозировали цену в $120

Резкий рост котировок произойдет при перебоях поставок с Ближнего Востока
Дарья Савенкова
FREDERIC J. BROWN / AFP

Средняя стоимость барреля нефти в 2024 г. может составить $120 в случае нарушения поставок сырья с Ближнего Востока из-за конфликта Израиля и палестинского сектора Газа. Об этом говорится в прогнозе агентства Fitch, опубликованном 10 ноября. В этом сценарии в 2025 г. средняя стоимость нефти составит $100/барр.

Аналитики поясняют, что во время «шока 1979–1980 гг.» (исламская революция в Иране в 1979 г. и начало ирано-иракской войны в сентябре 1980 г. – «Ведомости») нефтяные котировки в сегодняшних ценах превысили бы $120/барр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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