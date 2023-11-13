Баррелю нефти спрогнозировали цену в $120

Баррелю нефти спрогнозировали цену в $120Резкий рост котировок произойдет при перебоях поставок с Ближнего Востока
Средняя стоимость барреля нефти в 2024 г. может составить $120 в случае нарушения поставок сырья с Ближнего Востока из-за конфликта Израиля и палестинского сектора Газа. Об этом говорится в прогнозе агентства Fitch, опубликованном 10 ноября. В этом сценарии в 2025 г. средняя стоимость нефти составит $100/барр.
Аналитики поясняют, что во время «шока 1979–1980 гг.» (исламская революция в Иране в 1979 г. и начало ирано-иракской войны в сентябре 1980 г. – «Ведомости») нефтяные котировки в сегодняшних ценах превысили бы $120/барр.
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