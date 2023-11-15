Почему Альберт Авдолян купил и продал «Сибантрацит»

По паспорту проекта, который компания представила в Минтранс в августе 2021 г., строительство должно было вестись пять лет (2023–2027 гг.), а ввод в эксплуатацию был намечен на 2028 г. Стоимость проекта составляет 97,1 млрд руб. Ориентировочная протяженность дороги – 500 км. В феврале 2022 г. представитель «А-Проперти» говорил «Ведомостям», что железнодорожная ветка и порт могут быть запущены уже к концу 2024 г.