Почему Альберт Авдолян купил и продал «Сибантрацит»«А-Проперти» сосредоточится на развитии Эльгинского угольного проекта
Владелец «А-Проперти» Альберт Авдолян и его партнер Александр Исаев продали угольную компанию «Сибантрацит». Покупателем стал «Башкирский промышленный холдинг» (БПХ). Об этом 15 ноября сообщили пресс-службы «Элси» (управляет угольными активами «А-Проперти») и «Сибантрацита». Сумма сделки не раскрывается.
«Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту антрацита марки UHG и является крупнейшим в России производителем металлургических (коксующихся) углей. В группу входят угольные компании Новосибирской области «Разрез Колыванский» и «Разрез Восточный» (производители антрацита), крупные производители угля Кузбасса «Разрез Кийзасский», «Разрез Верхнетешский». В 2023 г. были приобретены лицензии еще на два участка в Кузбассе - «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский». Объем добычи «Сибантрацита» в 2022 г. составил 24,5 млн т. Выручка компании по МСФО за 2020 г. (последние доступные данные) составляла 113,9 млрд руб.
«Сибантрацит» находится в хорошем положении, несмотря на выросшую долговую нагрузку на фоне развития новых мощностей, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Независимый эксперт Кирилл Родионов отмечает, что промышленная добыча компании в 2022 г. велась на четырех активах, а ее суммарный объем эквивалентен 5,6% общероссийской добычи угля (всего 437 млн т, по данным Росстата). Стоимость компании Гришунин оценивает в $1 млрд. Сделка, вероятно, прошла за счет привлечения банковского финансирования, полагает он.
«А-Проперти» в октябре 2021 г. купила «Сибантрацит» у наследников бизнесмена Дмитрия Босова, скончавшегося в мае 2020 г. Сумма сделки тогда также не раскрывалась, источники «Коммерсанта» оценивали ее в $1 млрд. Угольные активы «А-Проперти» – «Сибантрацит» и «Эльгауголь» – в августе 2022 г. были объединены на базе компании «Элси».
Первоначально партнером Авдоляна по «Сибантрациту» был бизнесмен Максим Барский (30%). В октябре 2022 г. Авдолян выкупил долю Барского, а его партнерами стали Сергей Адоньев (31,67%) и Александр Исаев (31,66%). В феврале 2023 г. Адоньев продал свою долю в «Сибантраците», Авдолян и Исаев стали владеть компанией на паритетных началах – 50 на 50.
Крупнейшая доля в БПХ (71%), по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит Олегу Полякову – совладельцу инжиниринговой компании НИПИ НГ «Петон». Ранее эта компания в качестве подрядчика участвовала в нескольких крупных проектах «Газпрома» в сфере переработки газа. Другими совладельцами БПХ являются Ваник Ванунц (20%) и Алла Зотова (9%). При этом 100% БПХ по договору от 10 ноября 2023 г. находятся в залоге у Мособлбанка, который входит в структуру ПСБ (был выкуплен у Аркадия и Бориса Ротенбергов в декабре 2022 г.).
В пресс-релизе «Сибантрацита» отмечается, что БПХ выступает в качестве «долгосрочного стратегического инвестора, заинтересованного в интенсивном развитии группы». Руководство угольной компании останется прежним, его будет осуществлять команда топ-менеджеров во главе с гендиректором Сергеем Мельниковым.
«Элси» уточняет в релизе, что решение о продаже сибирского дивизиона компания приняла для того, чтобы «сосредоточить все ресурсы на развитии Эльгинского угольного комплекса». В сообщении отмечается, что сделка, в частности, позволит «Элси» сконцентрироваться на развитии собственных логистических мощностей.
Компания отмечает, что добыча и переработка угля на Эльгинском месторождении в Якутии достигнет 50 млн т в год, а провозную способность Тихоокеанской железной дороги (частная магистраль, которую «Элси» строит от месторождения до порта «Эльга» на побережье Охотского моря) планируется увеличить с 30 млн до 50 млн т в год. Перевалочные мощности порта «Эльга» в районе мыса Манорский (Хабаровский край) также вырастут с 30 млн до 50 млн т в год.
О планах построить железнодорожную линию необщего пользования от Эльги до поселка Чумикан в Удской губе Охотского моря, а также собственную портовую инфраструктуру для вывоза коксующегося угля с Эльгинского месторождения «А-Проперти» сообщила в июле 2021 г.
По паспорту проекта, который компания представила в Минтранс в августе 2021 г., строительство должно было вестись пять лет (2023–2027 гг.), а ввод в эксплуатацию был намечен на 2028 г. Стоимость проекта составляет 97,1 млрд руб. Ориентировочная протяженность дороги – 500 км. В феврале 2022 г. представитель «А-Проперти» говорил «Ведомостям», что железнодорожная ветка и порт могут быть запущены уже к концу 2024 г.
Представитель «А-Проперти» отказался от дополнительных комментариев. Связаться с пресс-службой БПХ на момент публикации не удалось.
Гришунин отмечает, что «А-Проперти» сейчас в первую очередь решает задачи стратегического характера по строительству железной дороги до Охотского моря и портовых мощностей, а также расширению добычи на Эльгинском месторождении. Одновременно осваивать месторождения «Сибантрацита», по его мнению, компании было бы «довольно тяжело».
Рыночная конъюнктура сейчас благоприятная, говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Замминистра энергетики Сергей Мочальников 14 ноября отмечал, что спрос на российский уголь за рубежом почти в два раза превышает фактически экспортируемые объемы. Гришунин добавляет, что антрацит традиционно пользуется высоким спросом как в энергетике, так и в металлургии. Цены на него, по данным НРА, сейчас находятся на уровне $180-200/т.
По мнению Родионова, в 2023 г. рынок угля вернется к многолетней ценовой норме, которая была нарушена из-за серии «шоков предложения» в 2021-2022 гг. (эмбарго ЕС в отношении поставок из России, негласный запрет на импорт австралийского угля в Китае и др. – «Ведомости»). Де-факто рынок уже отыграл эти шоки, и результатом стало снижение цен: если в 2022 г. средняя цена энергетического угля в австралийском Ньюкасле, ключевом хабе Азиатского-Тихоокеанского региона, составляла $345/т, то в январе - сентябре текущего года она снизилась до $180/т, указывает он. В 2017-2021 гг. цена составляла $94/т, напоминает Родионов. По его мнению, к этому уровню с поправкой на инфляцию будут приближаться цены на энергоуголь в 2024 г.