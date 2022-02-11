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«Эльгауголь» может запустить свою железную дорогу к морю на четыре года раньше

Но эксперты сомневаются в реализуемости проекта в такие сжатые сроки
Василий Милькин Ксения Потаева
Эксперты считают проект «Эльгаугля» по строительству железнодорожной линии и порта очень перспективным / «Эльгауголь»

Компания «Эльгауголь» (95% у «А-проперти» Альберта Авдоляна, 5% у «Ростеха») намерена уже к концу 2024 г. запустить частную железнодорожную ветку и порт в районе поселка Чумикан (Хабаровский край) в Удской губе Охотского моря для вывоза угля с Эльгинского месторождения в Якутии. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «А-проперти».

По паспорту проекта, который компания представила в Минтранс в августе 2021 г., строительство должно было вестись пять лет (2023–2027 гг.), а ввод в эксплуатацию был намечен на 2028 г. Стоимость проекта составляет 97,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных