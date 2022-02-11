«Эльгауголь» может запустить свою железную дорогу к морю на четыре года раньше

«Эльгауголь» может запустить свою железную дорогу к морю на четыре года раньшеНо эксперты сомневаются в реализуемости проекта в такие сжатые сроки
Компания «Эльгауголь» (95% у «А-проперти» Альберта Авдоляна, 5% у «Ростеха») намерена уже к концу 2024 г. запустить частную железнодорожную ветку и порт в районе поселка Чумикан (Хабаровский край) в Удской губе Охотского моря для вывоза угля с Эльгинского месторождения в Якутии. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «А-проперти».
По паспорту проекта, который компания представила в Минтранс в августе 2021 г., строительство должно было вестись пять лет (2023–2027 гг.), а ввод в эксплуатацию был намечен на 2028 г. Стоимость проекта составляет 97,1 млрд руб.
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