«Газпром» усилит контроль за «Газпром нефтью»У «дочки» монополии поменяется оргструктура и состав руководства
С5 апреля «Газпром нефть» (ГПН) перешла на аналогичную головной компании модель управления. Высшим уровнем структурного подразделения ГПН стали департаменты, как и в «Газпроме». До изменений главной организационной единицей «Газпром нефти» были блоки. О трансформации «Ведомостям» рассказали два близких к ГПН собеседника, информацию подтвердил близкий к правительству источник. Ранее в компании действовали два ключевых блока и несколько вспомогательных. Первый блок – разведка и добыча, второй – логистика, переработка и сбыт. Вспомогательные блоки выполняли в основном функцию служб – управление финансами, имуществом, юридические вопросы, безопасность и т. д.
Цель изменений, по словам собеседников, – выстроить более прозрачную и жесткую вертикаль. Раньше ГПН была во многом автономной организацией – со своей оргструктурой, принципами, задачами и т. д. С новой структурой руководителям департаментов материнской компании будет легче взаимодействовать с их коллегами в дочерней. Должность гендиректора и его заместителей будет упразднена, руководящим органом останется правление во главе с председателем и заместителями. Сейчас должность руководителя ГПН Александра Дюкова называется «генеральный директор – председатель правления». По словам собеседников, о сокращениях штата или зарплат речи не идет. Почти все сотрудники подписали трудовые договоры с аналогичными должностями и окладами.
Кроме корпоративных изменений в «Газпром нефти» произойдут и существенные кадровые перестановки. В частности, Вадим Яковлев, который курировал блок разведки и добычи, ушел из компании. Он сообщил об этом сотрудникам накануне вступления изменений в силу – 4 апреля. Впрочем, по словам собеседника, близкого к ГПН, решение Яковлева не было спонтанным – он принял его еще в прошлом году. Вместо него разведку и добычу начнет курировать Антон Джалябов. Он пришел в компанию в августе 2023 г. в статусе заместителя гендиректора – главного инженера компании. В новой структуре Джалябов займет место заместителя председателя правления. Кроме производственного направления ему также будут подчинены вспомогательные департаменты.
Источники «Ведомостей» называют Джалябова человеком заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова, который в головной компании курирует в том числе «Газпром нефть». До прихода в нефтяную компанию Джалябов работал в дочерних структурах «Газпрома» – ООО «Газпром добыча Надым» и ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Контроль будет усилен за счет как организационных, так и кадровых изменений, полагает близкий к ГПН собеседник. Он добавляет, что перед Джалябовым поставлена в том числе задача провести аудит вспомогательных департаментов, чтобы проанализировать их функционал на предмет дублирования с аналогичными службами «Газпрома».
Близкий к правительству источник, однако, сомневается, что изменения завершатся на «переименовании блоков в департаменты». По его словам, «Газпром» в отличие от «Газпром нефти» находится в неблагоприятной финансовой ситуации: головная компания планирует более активно задействовать ресурс дочерней для решения своих задач.
Собеседник не исключает, что ГПН придется более внимательно посмотреть на свою инвестпрограмму. Впрочем, так называемый upstream (разведка и добыча нефти), по его мнению, это не коснется.
«Газпром» еще не публиковал отчетности по МСФО за весь 2023 год. Но за первое полугодие чистая прибыль газовой монополии упала в 8,5 раза – до 296 млрд руб. против 2,51 трлн руб. за тот же период годом ранее, выручка – на 41% до 4,11 трлн руб. EBITDA компании составила 1,2 трлн руб., капвложения – 1,19 трлн руб. Их динамику оценить невозможно, поскольку в 2022 г. «Газпром» не публиковал промежуточную отчетность.
При этом чистая прибыль ГПН за прошлый год сократилась лишь на 14% и составила 641 млрд руб. (что сопоставимо с прибылью материнской компании), выручка выросла на 3% до 3,52 трлн руб., скорректированная EBITDA снизилась на 6,8% до 1,32 трлн руб.
Изменения в структуре «дочки» «Газпрома» имеют объективную причину, помимо усиления контроля: многие подразделения в самом «Газпроме» и его дочерних структурах дублировали функции друг друга, говорит еще один собеседник, бывший сотрудник одной из «дочек» ПАО. По его словам, «Газпром» ранее уже проводил похожую оптимизацию в дочерней компании, отвечающей за экспортное направление бизнеса. В марте 2023 г. возглавлявшая ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова перешла на работу в Газпромбанк в статусе первого вице-президента, а куратором деятельности компании стал Маркелов. При этом начальник департамента 512 (переименован в 312) ПАО «Газпром» Дмитрий Хандога стал и. о. гендиректора «Газпром экспорта», напоминает собеседник.
Подобные изменения обычно производятся в двух случаях – при необходимости улучшить качество управления или для укрепления холдинговой структуры, рассуждает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. В случае с ГПН речь идет о второй причине, полагает он. Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев отмечает, что приведение структуры управления ГПН в соответствие с общей корпоративной структурой «Газпрома» позволит сделать работу ГПН более прозрачной для «Газпрома».
По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, в условиях дефицита денежных средств у головной компании и ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ «Газпром» заинтересован не в развитии ГПН как отдельного бизнеса, а в оптимизации текущих активов и получении максимальных дивидендов. Он не исключает сокращения капитальных затрат ГПН, а также некоторой экономии расходов на персонал.
Существенных изменений в отчетности «Газпрома» при этом не будет, отмечает Кауфман, так как результаты ГПН по-прежнему будут полностью консолидироваться в результаты «Газпрома» по МСФО. Значительных изменений в деятельности ГПН из-за смены менеджмента эксперт не ожидает. Норма выплаты дивидендов в 70–75% прибыли по МСФО должна сохраниться, считает он.
Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит напоминает, что начать подобные корпоративные изменения «Газпром» мог еще в 2009 г. – после консолидации доли итальянской Eni в ГПН, но тогда компания решила сохранить эффективных менеджеров. Очевидных причин для внесения этих изменений сейчас, по мнению аналитика, нет.
Заместитель председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов отказался от комментариев. Представитель «Газпром нефти» не ответил на запрос «Ведомостей».