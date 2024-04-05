«Газпром» усилит контроль за «Газпром нефтью»

Кроме корпоративных изменений в «Газпром нефти» произойдут и существенные кадровые перестановки. В частности, Вадим Яковлев, который курировал блок разведки и добычи, ушел из компании. Он сообщил об этом сотрудникам накануне вступления изменений в силу – 4 апреля. Впрочем, по словам собеседника, близкого к ГПН, решение Яковлева не было спонтанным – он принял его еще в прошлом году. Вместо него разведку и добычу начнет курировать Антон Джалябов. Он пришел в компанию в августе 2023 г. в статусе заместителя гендиректора – главного инженера компании. В новой структуре Джалябов займет место заместителя председателя правления. Кроме производственного направления ему также будут подчинены вспомогательные департаменты.