Транзит контейнеров из Китая в Европу через Россию вырос в 1,5 раза

Транзит контейнеров из Китая в Европу через Россию вырос в 1,5 разаЭтот маршрут оказался безопаснее и удобнее в текущей логистической конъюнктуре
Транзитные перевозки грузов в контейнерах из КНР в Евросоюз (ЕС) через Казахстан, Россию и Белоруссию выросли в I квартале 2024 г. на 44% в годовом выражении и составили почти 90 000 TEU (20-футовый эквивалент). Об этом журналистам рассказал заместитель гендиректора – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Алексей Шило.
По его оценке, рост перевозок контейнеров на этом направлении во II квартале будет на уровне 30–40%. Он напомнил, что скорость перевозки контейнера по железной дороге от границ с Китаем до границ с ЕС составляет 5–7 дней. Это в 3 раза быстрее, чем контейнеровозом через Красное море и Суэцкий канал, и в 5 раз быстрее, чем морем в обход вдоль юго-западного побережья Африки. «Были низкие ставки фрахта, поэтому для тех товаров, в перевозке которых нет необходимости спешить, выбиралась в первую очередь экономика. С точки зрения срочных и дорогих товаров, где требуется скорость перевозки, наш маршрут остается наиболее привлекательным», – пояснил Шило. Наиболее низкими ставки фрахта были в ноябре 2023 г. – незадолго до начала проблем с судоходством в Красном море.
Атаки хуситов на гражданские суда в Красном море, начавшиеся в конце 2023 г., существенно затруднили торговое судоходство в этом ареале. Крупнейшие контейнерные линии были вынуждены направлять суда в обход через мыс Доброй Надежды (юг Африки), в результате чего ставки фрахта на этом направлении выросли как минимум вдвое. В итоге с декабря запросы на транспортировку контейнеров по континентальному маршруту выросли на 40%, писала в марте 2024 г. Financial Times со ссылкой на данные логистической компании DHL.
По словам Шило, существенный прирост в I квартале также показал транзит на направлении из Китая в Белоруссию – на 68% в годовом выражении до 135 000 TEU.
Рост контейнерных перевозок между Республикой Беларусь и Китаем отмечает и группа Fesco. По предварительным оценкам компании, в I квартале 2024 г. было отправлено на 10% больше грузов из Белоруссии в Азию и на 35% больше в обратном направлении в сравнении с IV кварталом 2023 г.
В странах Азии – и в первую очередь в Китае – растет спрос на белорусский экспорт, сообщил представитель Fesco. Это удобрения, продукция деревообработки и лесоматериалы, перечисляет он. Также увеличивается импортный поток в Белоруссию из Азии. В этом направлении Fesco преимущественно везет автомобили и машинокомплекты, станки и оборудование, товары народного потребления.
Одним из факторов роста является дальнейшая контейнеризация грузов в Белоруссии и рост производства в стране, поясняет собеседник. Fesco ожидает, что такие тенденции сохранятся и во II квартале, но их будут сдерживать инфраструктурные ограничения на Восточном полигоне железных дорог (БАМ и Транссиб).
«Ведомости» направили вопросы в группу «Дело».
В целом объем перевозок контейнеров по транзитному коридору между ЕС и Китаем существенно не изменился по сравнению с предыдущими годами, но поменялась структура перевозок: выпавшие объемы транзита были замещены товарами из России и Белоруссии, которые едут в Китай, отметил Шило.
При этом общий объем перевозок в сообщении с КНР в I квартале 2024 г., по словам топ-менеджера, вырос на 8% до 42,5 млн т. Суммарный рост перевозок через китайские сухопутные погранпереходы составил 21%, через порты – 3%. В РЖД рассчитывают, что за весь 2024 год этот показатель вырастет на 7%.
Перевозки контейнеров между Китаем и Европой достигли максимального значения в 2021 г. Тогда по этому маршруту было перевезено 1,1 млн TEU в оба конца. Более 60% этого объема, или 692 500 TEU, перевез единый оператор российских, белорусских и казахских железных дорог – ОТЛК ЕРА.
В октябре 2022 г. Шило констатировал резкий спад в этом сегменте перевозок. По данным РЖД, транзит контейнеров между Китаем и Европой за девять месяцев 2022 г. снизился на 35% по сравнению с январем – сентябрем 2021 г., когда было перевезено 568 700 TEU. Показатели за весь 2022 год и 2023 г. РЖД не раскрывала.
Те объемы, которые возили по этому маршруту до СВО, в текущих условиях вернуть не удастся из-за санкций – с точки зрения как грузов, так и ограничений, введенных против компаний, например «Трансконтейнера», отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Перевозки в этом году стали чуть более заметными по сравнению с низкой базой прошлого года, продолжает он. По словам эксперта, II квартал в этом смысле также будет «очень позитивным», но говорить об устойчивости тренда сейчас сложно из-за усиления санкционного давления.
Ситуация в Красном море оказала влияние на рост транзита контейнеров через Россию, но это не прямая зависимость, полагает президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. При неизменных вводных относительно прошедших трех месяцев рост транзита может превысить отметку 50% в 2024 г., считает эксперт.
По словам Иванкина, транзит из КНР в ЕС идет через Россию по двум глобальным направлениям: через Дальний Восток и далее на Белоруссию и ЕС, а также через Казахстан, Россию, Белоруссию в Европу. Второй маршрут позволяет исключить использование инфраструктуры Восточного полигона и основной прирост транзита будет именно по нему, полагает аналитик.