Транзит контейнеров из Китая в Европу через Россию вырос в 1,5 раза

По его оценке, рост перевозок контейнеров на этом направлении во II квартале будет на уровне 30–40%. Он напомнил, что скорость перевозки контейнера по железной дороге от границ с Китаем до границ с ЕС составляет 5–7 дней. Это в 3 раза быстрее, чем контейнеровозом через Красное море и Суэцкий канал, и в 5 раз быстрее, чем морем в обход вдоль юго-западного побережья Африки. «Были низкие ставки фрахта, поэтому для тех товаров, в перевозке которых нет необходимости спешить, выбиралась в первую очередь экономика. С точки зрения срочных и дорогих товаров, где требуется скорость перевозки, наш маршрут остается наиболее привлекательным», – пояснил Шило. Наиболее низкими ставки фрахта были в ноябре 2023 г. – незадолго до начала проблем с судоходством в Красном море.