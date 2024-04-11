Россия в 2023 году увеличила экспорт ценных пород дерева

Россия в 2023 году увеличила экспорт ценных пород дереваНо в основном они поставляются сегодня на внутренний рынок
К 2022 г. рост составил 2,5%, а в 2022 г. к предыдущему – 8,7%. Таким образом, в прошлом году положительная тенденция продолжилась, но рост замедлился.
Позитивная динамика поставок за рубеж пиломатериалов ценных пород деревьев наблюдается на фоне запрета вывоза кругляка с начала 2022 г. и санкционных ограничений, связанных с поставками в Европу.
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