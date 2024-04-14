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Александр Савин завершил выход из структур фондов «Эльбрус Капитал»

Он продолжит заниматься международными инвестиционными проектами
Валентин Сергеев
Chrome Capital

Сооснователь «Эльбрус Капитала» Александр Савин окончательно вышел из органов управления и капитала фондов. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к «Эльбрус Капиталу». Сам Савин подтвердил информацию. По словам собеседников, бизнесмен планирует сосредоточиться на развитии международной инвесткомпании Chrome Capital, которую Савин основал в 2022 г. после выхода из российских проектов «Эльбруса» годом ранее.

Chrome Capital, как следует из информации на сайте инвесткомпании, специализируется на инвестициях в технологические и быстрорастущие компании по всему миру, которые «цифровыми методами меняют наш образ жизни и работы». Инвесткомпания привлекает средства международных институциональных инвесторов и семейных офисов, включая управляющих институциональными активами, пенсионные фонды и суверенные фонды благосостояния.

Среди инвестиций Chrome Capital – служба денежных переводов Transfer Go, облачная платформа для переводов на различные иностранные языки с помощью ИИ Smartcat, британский финтех-стартап Fintech Farm, специализирующийся на развивающихся рынках, и др.

Савин, по его словам, планирует использовать свой опыт по привлечению средств крупных международных институциональных инвесторов для поднятия нового глобального венчурного фонда в течение следующих 12–18 месяцев.

В середине 90-х Савин окончил Гарвардскую школу бизнеса, затем работал в команде прямых инвестиций Bain & Company, в ее бостонском и лондонском офисах. В 2003–2009 гг. он был президентом инвесткомпании А1, входившей в «Альфа-групп». После этого Савин сосредоточился на проектах «Эльбрус Капитала», который он создал вместе с выходцем из «Ренессанс Капитала» Дмитрием Крюковым и основателем инвестфонда Waterland Private Equity Робертом Тиленом. Первый фонд прямых инвестиций под управлением «Эльбруса» объемом $324 млн был основан еще в 2007 г., второй на $550 млн – в 2014 г., третий на $316 млн – в 2021 г. Фокус инвестиций фондов – растущие компании России и стран СНГ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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