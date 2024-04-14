Александр Савин завершил выход из структур фондов «Эльбрус Капитал»

В середине 90-х Савин окончил Гарвардскую школу бизнеса, затем работал в команде прямых инвестиций Bain & Company, в ее бостонском и лондонском офисах. В 2003–2009 гг. он был президентом инвесткомпании А1, входившей в «Альфа-групп». После этого Савин сосредоточился на проектах «Эльбрус Капитала», который он создал вместе с выходцем из «Ренессанс Капитала» Дмитрием Крюковым и основателем инвестфонда Waterland Private Equity Робертом Тиленом. Первый фонд прямых инвестиций под управлением «Эльбруса» объемом $324 млн был основан еще в 2007 г., второй на $550 млн – в 2014 г., третий на $316 млн – в 2021 г. Фокус инвестиций фондов – растущие компании России и стран СНГ.