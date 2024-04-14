Александр Савин завершил выход из структур фондов «Эльбрус Капитал»Он продолжит заниматься международными инвестиционными проектами
Сооснователь «Эльбрус Капитала» Александр Савин окончательно вышел из органов управления и капитала фондов. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к «Эльбрус Капиталу». Сам Савин подтвердил информацию. По словам собеседников, бизнесмен планирует сосредоточиться на развитии международной инвесткомпании Chrome Capital, которую Савин основал в 2022 г. после выхода из российских проектов «Эльбруса» годом ранее.
Chrome Capital, как следует из информации на сайте инвесткомпании, специализируется на инвестициях в технологические и быстрорастущие компании по всему миру, которые «цифровыми методами меняют наш образ жизни и работы». Инвесткомпания привлекает средства международных институциональных инвесторов и семейных офисов, включая управляющих институциональными активами, пенсионные фонды и суверенные фонды благосостояния.
Среди инвестиций Chrome Capital – служба денежных переводов Transfer Go, облачная платформа для переводов на различные иностранные языки с помощью ИИ Smartcat, британский финтех-стартап Fintech Farm, специализирующийся на развивающихся рынках, и др.
Савин, по его словам, планирует использовать свой опыт по привлечению средств крупных международных институциональных инвесторов для поднятия нового глобального венчурного фонда в течение следующих 12–18 месяцев.
В середине 90-х Савин окончил Гарвардскую школу бизнеса, затем работал в команде прямых инвестиций Bain & Company, в ее бостонском и лондонском офисах. В 2003–2009 гг. он был президентом инвесткомпании А1, входившей в «Альфа-групп». После этого Савин сосредоточился на проектах «Эльбрус Капитала», который он создал вместе с выходцем из «Ренессанс Капитала» Дмитрием Крюковым и основателем инвестфонда Waterland Private Equity Робертом Тиленом. Первый фонд прямых инвестиций под управлением «Эльбруса» объемом $324 млн был основан еще в 2007 г., второй на $550 млн – в 2014 г., третий на $316 млн – в 2021 г. Фокус инвестиций фондов – растущие компании России и стран СНГ.