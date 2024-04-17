Совет ЕЭК перенес вступление в силу регламента о безопасности алкогольной продукции на 1 июля 2025 года

Совет ЕЭК перенес вступление в силу регламента о безопасности алкогольной продукции на 1 июля 2025 годаЭтого решения долго добивались российские виноделы
В минувшую пятницу, 12 апреля, совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) перенес дату вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности алкогольной продукции» на год, на 1 июля 2025 г., сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. В пресс-службе ЕЭК к моменту сдачи материала в печать не ответили.
В конце прошлого года ЕЭК также откладывала дату вступления в силу техрегламента с 1 января 2024 г. на 1 июля 2024 г., сообщается на официальном сайте организации. Инициатором переноса выступала российская сторона.
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