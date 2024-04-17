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Совет ЕЭК перенес вступление в силу регламента о безопасности алкогольной продукции на 1 июля 2025 года

Этого решения долго добивались российские виноделы
Ведомости
Александр Река / ТАСС

В минувшую пятницу, 12 апреля, совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) перенес дату вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности алкогольной продукции» на год, на 1 июля 2025 г., сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. В пресс-службе ЕЭК к моменту сдачи материала в печать не ответили.

В конце прошлого года ЕЭК также откладывала дату вступления в силу техрегламента с 1 января 2024 г. на 1 июля 2024 г., сообщается на официальном сайте организации. Инициатором переноса выступала российская сторона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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