Перевозки грузов в контейнерах из Китая резко подорожали

Доставка стандартного 40-футового контейнера (FEU), который находится в собственности оператора, в Москву в сравнении с апрелем подорожала в среднем на $300. Например, стоимость услуги на маршруте из Сианя в Москву выросла на 5,6% в месячном выражении до $5000, из Чунцина – на 5,2% до $5050, из Шанхая – на 6,4% до $5647, из Гуанчжоу – на 7,8% до $5674.