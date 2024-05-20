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Перевозки грузов в контейнерах из Китая резко подорожали

Туда не могут довезти тару под загрузку из России из-за ограничений на сети РЖД
Денис Ильюшенков
Александр Волобуев
Андрей Гордеев / Ведомости

Ставки на железнодорожные перевозки грузов в контейнерах из Китая в Россию в мае демонстрируют самый сильный рост за последние 1,5 года. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости».

Доставка стандартного 40-футового контейнера (FEU), который находится в собственности оператора, в Москву в сравнении с апрелем подорожала в среднем на $300. Например, стоимость услуги на маршруте из Сианя в Москву выросла на 5,6% в месячном выражении до $5000, из Чунцина – на 5,2% до $5050, из Шанхая – на 6,4% до $5647, из Гуанчжоу – на 7,8% до $5674.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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