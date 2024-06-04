В России на четверть снизился выпуск труб для газо- и нефтепроводов

В России на четверть снизился выпуск труб для газо- и нефтепроводовМинпромторг ожидает восстановления рынка до конца года
Производство труб большого диаметра (ТБД) в I квартале 2024 г. сократилось на 25% к тому же периоду прошлого года до 480 000 т, подсчитали для «Ведомостей» в отраслевом агентстве Metals & Mining Intelligence (MMI).
Загрузка мощностей российских трубных заводов в этот период составила, по оценкам агентства, около 50%.
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