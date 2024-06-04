Т8 займется производством фотонных измерителей для нефтегазового сектора

Т8 займется производством фотонных измерителей для нефтегазового сектораТакие сенсоры должны заменить потерянное из-за санкций оборудование зарубежных нефтесервисных вендоров
Российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования Т8 займется созданием фотонных сенсоров для нефтегазовой отрасли. Для этого в компании в апреле создано отдельное направление, рассказал «Ведомостям» заместитель генерального директора по разработке в компании Василий Кислицын. Сотрудники нового подразделения займутся разработкой решений для замены оборудования американских компаний Baker Hughes и SLB (ранее Schlumberger).
Речь идет о линейке волоконно-оптических приборов, используемых в геофизике для исследования скважин. Они позволяют передавать информацию на гораздо большие расстояния и с большей скоростью, чем электронные средства связи. «Сейчас на скважинах проводятся исследования электронными приборами. Они недостаточно эффективны, дорогие – стоимость некоторых достигает нескольких сотен миллионов рублей, их нужно прогонять по всей скважине, обслуживать», – отмечает Кислицын.