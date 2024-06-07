«Металлоинвест» вложит сотни миллиардов рублей в выпуск окисленных кварцитов

«Металлоинвест» вложит сотни миллиардов рублей в выпуск окисленных кварцитовЗа счет нового проекта компания хочет снизить себестоимость руды Михайловского ГОКа
«Металлоинвест» планирует вложить более 200 млрд руб. в строительство фабрики по переработке окисленных кварцитов на Михайловском горно-обогатительном комбинате (МГОК) в Курской области, сообщила компания. Соответствующее соглашение подписали 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Металлоинвеста» Олег Крестин и врио губернатора области Алексей Смирнов.
Окисленные железистые кварциты в металлургии служат сырьем для производства железорудных концентратов. Они обогащаются, затем используются для выплавки чугуна и стали. Окисленные железистые кварциты представляют собой руды с содержанием железа от 40 до 90%, часть из которых просто невозможно переработать из-за низкого качества, пояснил главный стратег инвестиционной компании «Вектор икс» Максим Худалов.