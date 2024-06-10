Средняя цена проданных в России босоножек снизилась на четверть

У потребителей с 2022 г. сформировалось доверие к российским брендам, которые в том числе за счет меньших логистических издержек, стоят дешевле импортных, указывает Павлов. В целом повышенным спросом сейчас пользуется обувь в наиболее доступном ценовом сегменте, подчеркивает он. Предпочтения россиян сместились «в сторону бюджетных вариантов», подтверждает руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова. Так, доля продаж босоножек в более низком ценовом сегменте за апрель 2024 г. составила 55%, подчеркнула Михайлова. В целом за апрель 2024 г. россияне купили в рознице обуви на 48,8 млрд руб., по данным ЦРПТ. Из них на босоножки пришлось около 913 млн руб.