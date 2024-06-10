Средняя цена проданных в России босоножек снизилась на четверть

Средняя цена проданных в России босоножек снизилась на четвертьПотребители переходят на более бюджетные отечественные бренды, поясняют эксперты
Средняя цена всех видов босоножек в России, проданных в январе - апреле этого года, составила 2954 руб. за пару. Это следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), с которыми ознакомились «Ведомости».
По данным аналитиков, это на 25% меньше аналогичного показателя первых четырех месяцев 2023 г., когда эта продукция в среднем обходилась россиянам в 3938 руб. за пару.
По данным Wildberries, ассортимент обуви, включая босоножки, значительно вырос в 2024 г. за счет российских брендов. Как сообщил «Ведомостям» представитель онлайн-ритейлера, ранее подавляющее большинство представленных на площадке товаров имели «европейские корни». Но в 2022 и 2023 гг. многие зарубежные обувные бренды, в том числе такие популярные, как Zara, Nike, Adidas, покинули российский рынок, напоминает председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
За два года отечественные компании, по его словам, смогли «в значительной мере» их заместить. Тенденция расширения ассортимента российских производителей обуви наметилась еще в 2023 г. и усилилась в 2024 г., когда российские обувные фабрики нарастили мощности, добавил представитель Wildberries.
Какую обувь учитывают данные ЦРПТ
Обязательная маркировка обуви действует в России с 1 июля 2020 г. Она распространяется на женскую и мужскую спортивную и домашнюю обувь, весь ассортимент женской и мужской летней, демисезонной и зимней обуви, а также детской обуви (то есть фактически весь ассортимент обуви маркируется). Участники рынка должны передавать сведения о производстве, импорте, оптовой и розничной продаже этой продукции в систему маркировки «Честный знак». С 2022 г. для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность – так, за продажу обуви без кода маркировки юрлицу грозит штраф 50 000-300 000 руб. с конфискацией товара.
Это подтверждают данные ЦРПТ: выпуск босоножек в России вырос с 373 000 пар за первые четыре месяца прошлого года до 409 000 пар – за аналогичный период 2024 г. (+10%). Сейчас на онлайн-площадке, по словам представителя Wildberries, больше российских торговых марок, чем иностранных. Например, в пятерку самых продаваемых брендов босоножек за первые четыре месяца 2024 г. вошли два российских – O'Shade и T.Taccardi.
При этом представитель крупного российского производителя обуви Ralf Ringer говорит, что босоножки подорожали на 15% в этом году. «Динамика объясняется ростом стоимости материалов, который, в свою очередь, вызван макроэкономическими факторами. В производстве [продукции Ralf Ringer] используются импортные материалы и импортное оборудование», – пояснил он, добавляя, что на себестоимость продукции влияют «сложная логистика и изменения курсов валют».
Выпуск всех видов обуви в России, согласно данным «Честного знака», вырос за первые четыре месяца 2024 г. на 10% до 65,4 млн штук . Например, в России произвели 32 млн пар тапок против 26 млн пар в январе - апреле 2023 г. и 407 000 балеток против 401 000 и др.
В то же время не по всем видам обуви наблюдается рост производства. Например, выпуск женских туфель в РФ в январе – апреле 2024 г. снизился на 6% до 4,9 млн пар, кроссовок – на 5% до 3,6 млн, сапог – на 3% до 6,5 млн., сандалей – на 4% до 907 000. Для сравнения: из других стран в Россию за этот период было импортировано 120,6 млн пар обуви, из них 5,9 млн – босоножки.
Средняя стоимость обуви разных категорий также менялась по-разному – например, кроссовки подешевели на 5% до 3738 руб. за пару, а сандалии подорожали на 13% до 2088 руб., если сравнивать сопоставимые периоды 2024 и 2023 гг.
«Ведомости» направили запросы российским производителям обуви «Эконика», GARRO, «Сатег».
У потребителей с 2022 г. сформировалось доверие к российским брендам, которые в том числе за счет меньших логистических издержек, стоят дешевле импортных, указывает Павлов. В целом повышенным спросом сейчас пользуется обувь в наиболее доступном ценовом сегменте, подчеркивает он. Предпочтения россиян сместились «в сторону бюджетных вариантов», подтверждает руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова. Так, доля продаж босоножек в более низком ценовом сегменте за апрель 2024 г. составила 55%, подчеркнула Михайлова. В целом за апрель 2024 г. россияне купили в рознице обуви на 48,8 млрд руб., по данным ЦРПТ. Из них на босоножки пришлось около 913 млн руб.
В дальнейшем Павлов ожидает рост отечественного производства обуви, поскольку «все предпосылки для этого сохраняются» – прежде всего, гарантированный спрос и меньшие издержки.