Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Продавцы на маркетплейсах стали активнее переходить из самозанятых в ИП

Это может быть связано с расширением перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке
Лиана Липанова
Государство все активнее внедряет маркировку товаров народного потребления/ Freepik

Рост числа самозанятых продавцов на маркетплейсах стал замедляться, но в селлеры все активнее приходят индивидуальные предприниматели (ИП). Об этом свидетельствуют данные отчета аналитического агентства Data Insight «Мониторинг селлеров маркетплейсов Wildberries и Ozon» за июнь 2024 г. В первые пять месяцев 2024 г. количество ИП на маркетплейсах росло быстрее, чем число других юридических форм занятости – ООО и самозанятых.

Еще в декабре 2023 г. количество ООО, ИП и самозанятых на маркетплейсах увеличивалось практически равномерно, кроме численности самозанятых на Ozon, рассказала «Ведомостям» аналитик Data Insight Надежда Виноградова. Согласно отчету агентства, на Wildberries число ИП выросло на 7% с октября по декабрь 2023 г. с 226 000 до 242 200 человек, количество ООО – на 6% с 29 700 до 31 400 организаций, самозанятых – на 4,2% с 19 000 до 19 800. На Ozon рост ИП за этот же период составил 6% со 179 400 до 189 500 человек, ООО – на 9% с 36 400 до 39 600, а число самозанятых – сразу на 22% с 19 700 до 23 900.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных