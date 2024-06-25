Продавцы на маркетплейсах стали активнее переходить из самозанятых в ИП

Еще в декабре 2023 г. количество ООО, ИП и самозанятых на маркетплейсах увеличивалось практически равномерно, кроме численности самозанятых на Ozon, рассказала «Ведомостям» аналитик Data Insight Надежда Виноградова. Согласно отчету агентства, на Wildberries число ИП выросло на 7% с октября по декабрь 2023 г. с 226 000 до 242 200 человек, количество ООО – на 6% с 29 700 до 31 400 организаций, самозанятых – на 4,2% с 19 000 до 19 800. На Ozon рост ИП за этот же период составил 6% со 179 400 до 189 500 человек, ООО – на 9% с 36 400 до 39 600, а число самозанятых – сразу на 22% с 19 700 до 23 900.