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«Логопер» вложит в строительство контейнерных терминалов 120 млрд рублей

Всего будет построено 11 логистических центров в центральной и восточной частях страны
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Логистическая компания «Логопер» инвестирует до 2027 г. в общей сложности 120 млрд руб. в рамках программы по строительству 11 наземных контейнерных терминалов (так называемых сухих портов). Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор и владелец компании Александр Кахидзе.

Инвестпрограмма стартовала в 2019 г. Из общего количества уже построены и функционируют два терминала в Московской агломерации – транспортно-логистические центры (ТЛЦ) «Электроугли» и «Ховрино», по одному в Свердловской (ТЛЦ «Уральский») и Новосибирской (ТЛЦ «Сибирский») областях. По словам Кахидзе, в конце этого года на Дальнем Востоке начнет работу пятый терминал компании – «Артем». Его пропускная способность после выхода на полную мощность составит 1 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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