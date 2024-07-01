«Логопер» вложит в строительство контейнерных терминалов 120 млрд рублей

«Логопер» вложит в строительство контейнерных терминалов 120 млрд рублейВсего будет построено 11 логистических центров в центральной и восточной частях страны
Логистическая компания «Логопер» инвестирует до 2027 г. в общей сложности 120 млрд руб. в рамках программы по строительству 11 наземных контейнерных терминалов (так называемых сухих портов). Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор и владелец компании Александр Кахидзе.
Инвестпрограмма стартовала в 2019 г. Из общего количества уже построены и функционируют два терминала в Московской агломерации – транспортно-логистические центры (ТЛЦ) «Электроугли» и «Ховрино», по одному в Свердловской (ТЛЦ «Уральский») и Новосибирской (ТЛЦ «Сибирский») областях. По словам Кахидзе, в конце этого года на Дальнем Востоке начнет работу пятый терминал компании – «Артем». Его пропускная способность после выхода на полную мощность составит 1 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).