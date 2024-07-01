«Логопер» вложит в строительство контейнерных терминалов 120 млрд рублей

Инвестпрограмма стартовала в 2019 г. Из общего количества уже построены и функционируют два терминала в Московской агломерации – транспортно-логистические центры (ТЛЦ) «Электроугли» и «Ховрино», по одному в Свердловской (ТЛЦ «Уральский») и Новосибирской (ТЛЦ «Сибирский») областях. По словам Кахидзе, в конце этого года на Дальнем Востоке начнет работу пятый терминал компании – «Артем». Его пропускная способность после выхода на полную мощность составит 1 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).