Электрификация БАМа на Дальнем Востоке подорожала более чем на 30 млрд рублей«Россети» построят новую высоковольтную линию специально для нужд РЖД
Стоимость мероприятий по техническому присоединению к ЛЭП в рамках электрификации участка БАМа от Комсомольска-на-Амуре до порта Ванино составит 40 млрд руб. вместо изначально запланированных 6–7 млрд руб. Об этом в Тынде в рамках мероприятий, посвященных 50-летию БАМа, рассказал журналистам заместитель гендиректора РЖД по вопросам строительного комплекса Андрей Макаров.
Изначально при разработке схемы внешнего электроснабжения этого участка с Минэнерго предполагалось, что в районе Ванино и Советской Гавани будут и другие промышленные потребители – в частности, металлурги, отмечает Макаров. В таком случае плата за техприсоединение распределялась бы более равномерно между будущими потребителями, поясняет он.
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