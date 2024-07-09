Электрификация БАМа на Дальнем Востоке подорожала более чем на 30 млрд рублей

Изначально при разработке схемы внешнего электроснабжения этого участка с Минэнерго предполагалось, что в районе Ванино и Советской Гавани будут и другие промышленные потребители – в частности, металлурги, отмечает Макаров. В таком случае плата за техприсоединение распределялась бы более равномерно между будущими потребителями, поясняет он.