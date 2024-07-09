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Электрификация БАМа на Дальнем Востоке подорожала более чем на 30 млрд рублей

«Россети» построят новую высоковольтную линию специально для нужд РЖД
Денис Ильюшенков
Александр Тихонов
Строительство новой генерации, подстанций и прокладка ЛЭП стали одной из ключевых задач при расширении БАМа и Транссиба/ Станислав Красильников / РИА Новости

Стоимость мероприятий по техническому присоединению к ЛЭП в рамках электрификации участка БАМа от Комсомольска-на-Амуре до порта Ванино составит 40 млрд руб. вместо изначально запланированных 6–7 млрд руб. Об этом в Тынде в рамках мероприятий, посвященных 50-летию БАМа, рассказал журналистам заместитель гендиректора РЖД по вопросам строительного комплекса Андрей Макаров.

Изначально при разработке схемы внешнего электроснабжения этого участка с Минэнерго предполагалось, что в районе Ванино и Советской Гавани будут и другие промышленные потребители – в частности, металлурги, отмечает Макаров. В таком случае плата за техприсоединение распределялась бы более равномерно между будущими потребителями, поясняет он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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