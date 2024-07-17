МЭА улучшило прогноз добычи газа в России

МЭА улучшило прогноз добычи газа в РоссииЭтому способствуют благоприятная экспортная конъюнктура и высокий спрос внутри страны
В предыдущем докладе в апреле агентство прогнозировало рост до 670 млрд куб. м. Прогноз Минэнерго России на 2024 г. – 667 млрд куб. м. Обновленный прогноз МЭА на 2024 г. также превышает показатель 2022 г., когда добыча газа в России, по данным организации, составила 672 млрд куб. м. В 2021 г. в стране было произведено 762 млрд куб. м газа.
МЭА объясняет новый прогноз ростом экспорта российского газа в Китай, Европу и страны Средней Азии, а также увеличением производства сжиженного природного газа (СПГ) и подъемом спроса на газ в России. В январе – июне этого года добыча газа в стране выросла более чем на 7%, отмечает агентство. Абсолютное значение в докладе не приводится.
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