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МЭА улучшило прогноз добычи газа в России

Этому способствуют благоприятная экспортная конъюнктура и высокий спрос внутри страны
Василий Милькин
Жаркое лето и рост энергопотребления повысят внутренний спрос на газ в России/ Станислав Красильников / ТАСС

В предыдущем докладе в апреле агентство прогнозировало рост до 670 млрд куб. м. Прогноз Минэнерго России на 2024 г. – 667 млрд куб. м. Обновленный прогноз МЭА на 2024  г. также превышает показатель 2022 г., когда добыча газа в России, по данным организации, составила 672 млрд куб. м. В 2021 г. в стране было произведено 762 млрд куб. м газа.

МЭА объясняет новый прогноз ростом экспорта российского газа в Китай, Европу и страны Средней Азии, а также увеличением производства сжиженного природного газа (СПГ) и подъемом спроса на газ в России. В январе – июне этого года добыча газа в стране выросла более чем на 7%, отмечает агентство. Абсолютное значение в докладе не приводится.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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