МЭА улучшило прогноз добычи газа в России

В предыдущем докладе в апреле агентство прогнозировало рост до 670 млрд куб. м. Прогноз Минэнерго России на 2024 г. – 667 млрд куб. м. Обновленный прогноз МЭА на 2024 г. также превышает показатель 2022 г., когда добыча газа в России, по данным организации, составила 672 млрд куб. м. В 2021 г. в стране было произведено 762 млрд куб. м газа.