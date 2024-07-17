Wildberries начала доставку через «Московские постаматы» столичной мэрии

Wildberries запустила сервис доставки в 900 постаматов в Москве, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. Компания тестировала доставку в постаматы с сентября 2023 г. и анализировала их востребованность, отметил он. По словам собеседника, сервис стал востребован, что «привело к решению перейти из тестового режима к официальному запуску и расширить сеть постаматов в городе». Но количество заказов, доставленных в постаматы в тестовом режиме, в компании не раскрывают.