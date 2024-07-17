Wildberries начала доставку через «Московские постаматы» столичной мэрии

Wildberries начала доставку через «Московские постаматы» столичной мэрииНо бум постаматов на рынке уже прошел, и крупнейшие маркетплейсы делают ставку на ПВЗ
Wildberries запустила сервис доставки в 900 постаматов в Москве, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. Компания тестировала доставку в постаматы с сентября 2023 г. и анализировала их востребованность, отметил он. По словам собеседника, сервис стал востребован, что «привело к решению перейти из тестового режима к официальному запуску и расширить сеть постаматов в городе». Но количество заказов, доставленных в постаматы в тестовом режиме, в компании не раскрывают.
Маркетплейс запустил доставку в партнерстве со столичной сетью «Московский постамат», которую развивает департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПиР). Постаматы сети расположены в жилых домах и на остановках общественного транспорта, поэтому доступ к ним круглосуточный. К 2025 г. сеть планирует расшириться до 10 000 постаматов, следует из информации, опубликованной на официальном портале мэра Москвы.