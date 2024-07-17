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Wildberries начала доставку через «Московские постаматы» столичной мэрии

Но бум постаматов на рынке уже прошел, и крупнейшие маркетплейсы делают ставку на ПВЗ
Лиана Липанова
Покупатели маркетплейсов предпочитают живых людей в ПВЗ бездушным постаматам/ mos.ru

Wildberries запустила сервис доставки в 900 постаматов в Москве, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. Компания тестировала доставку в постаматы с сентября 2023 г. и анализировала их востребованность, отметил он. По словам собеседника, сервис стал востребован, что «привело к решению перейти из тестового режима к официальному запуску и расширить сеть постаматов в городе». Но количество заказов, доставленных в постаматы в тестовом режиме, в компании не раскрывают.

Маркетплейс запустил доставку в партнерстве со столичной сетью «Московский постамат», которую развивает департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПиР). Постаматы сети расположены в жилых домах и на остановках общественного транспорта, поэтому доступ к ним круглосуточный. К 2025 г. сеть планирует расшириться до 10 000 постаматов, следует из информации, опубликованной на официальном портале мэра Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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